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Posted 6 июня 2023, 11:03

Published 6 июня 2023, 11:03

Modified 6 июня 2023, 11:04

Updated 6 июня 2023, 11:04

Картина дня в Приморье: московские богачи, буйный пассажир и умирающий подросток

Картина дня в Приморье: московские богачи, буйный пассажир и умирающий подросток

6 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
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Московские богачи

Воскресенье, 4 июня, многие жители столицы Дальнего Востока запомнят, как день в ужасной и душной пробке, которая образовалась на выезде с острова Русский. Участок дороги федерального значения был перекрыт ради развлекательного мероприятия, в котором приняло участие чуть больше трех тысяч человек.

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Буйный пассажир

Пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не предъявил свои документы по просьбе сотрудников ДПС. Он представился под вымышленной фамилией, а когда полицейские пригласили его проехать с ними в участок для выяснения личности, начал активно сопротивляться и применил физическую силу.

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Умирающий подросток

По словам очевидицы, подростку лет 15-16 стало плохо во время движения автобуса, у него начались судороги, пошла пена изо рта, мальчик практически впал в кому. Пассажиры растерялись и не знали, что делать.

Однако водитель быстро остановился, смог открыть рот парню, благодаря чему тот начал дышать, постепенно приходя в себя. Люди вызвали скорую помощь.

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#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня#Приморский край
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