Картина дня в Приморье: московские богачи, буйный пассажир и умирающий подросток

Пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не предъявил свои документы по просьбе сотрудников ДПС. Он представился под вымышленной фамилией, а когда полицейские пригласили его проехать с ними в участок для выяснения личности, начал активно сопротивляться и применил физическую силу.