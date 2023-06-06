Картина дня в Приморье: московские богачи, буйный пассажир и умирающий подросток

Posted 6 июня 2023, 11:03
Published 6 июня 2023, 11:03
Modified 6 июня 2023, 11:04
Updated 6 июня 2023, 11:04
Воскресенье, 4 июня, многие жители столицы Дальнего Востока запомнят, как день в ужасной и душной пробке, которая образовалась на выезде с острова Русский. Участок дороги федерального значения был перекрыт ради развлекательного мероприятия, в котором приняло участие чуть больше трех тысяч человек.
Пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не предъявил свои документы по просьбе сотрудников ДПС. Он представился под вымышленной фамилией, а когда полицейские пригласили его проехать с ними в участок для выяснения личности, начал активно сопротивляться и применил физическую силу.
По словам очевидицы, подростку лет 15-16 стало плохо во время движения автобуса, у него начались судороги, пошла пена изо рта, мальчик практически впал в кому. Пассажиры растерялись и не знали, что делать.
Однако водитель быстро остановился, смог открыть рот парню, благодаря чему тот начал дышать, постепенно приходя в себя. Люди вызвали скорую помощь.