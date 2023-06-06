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Posted 6 июня 2023, 05:19

Published 6 июня 2023, 05:19

Modified 6 июня 2023, 05:21

Updated 6 июня 2023, 05:21

Слишком мягко? Что думают жители Владивостока о запретах для самокатчиков

Слишком мягко? Что думают жители Владивостока о запретах для самокатчиков

6 июня 2023, 05:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Люди
Большинство жителей Владивостока поддержали идею о запрете езды по пешеходным улицам и ограничении скорости до 15 км/час для езды на самокате. За инициативу высказалось 55% опрошенных горожан.

Сервис SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения. Результаты показали, что за ограничения выступают в большинстве своём женщины — 60% от согласных с инициативой. Также высказываются «за» в основном люди, имеющие детей — 64%. Также среди согласных были в основном люди старше 35 лет — 30%.

Общие цифры таковы — 55% горожан высказали «за», 28% — против. При этом 17% считают меры слишком жесткими, а 11% — напротив, слишком мягкими, говоря о том, что 15 км/час — все равно довольно высокая скорость.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что идею об ограничениях для самокатов поддержал глава федерального Следкома Александр Бастыркин.

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