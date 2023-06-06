Слишком мягко? Что думают жители Владивостока о запретах для самокатчиков

Сервис SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения. Результаты показали, что за ограничения выступают в большинстве своём женщины — 60% от согласных с инициативой. Также высказываются «за» в основном люди, имеющие детей — 64%. Также среди согласных были в основном люди старше 35 лет — 30%.