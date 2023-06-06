«ТГК-14» — социально ориентированное предприятие энергетики

Posted 6 июня 2023, 02:22
Published 6 июня 2023, 02:22
Modified 6 июня 2023, 02:24
Updated 6 июня 2023, 02:24
В партнёрстве с профсоюзами
Сегодня первичные профсоюзные организации действуют в каждом филиале ПАО «ТГК-14». Они представляют интересы более 50% работников общества. Налажено взаимодействие руководства компании с профсоюзными лидерами, в ходе систематических встреч выстраиваются перспективные планы социального партнёрства на долгосрочный период. В первую очередь речь идёт о социальных гарантиях для сотрудников компании. Напомним: одним из важнейших достижений в рамках социального партнёрства в 2022 году стала индексация заработной платы всем сотрудникам предприятия. За год повышение происходило дважды. Стратегический вопрос прорабатывался на уровне акционеров и руководства ПАО «ТГК-14» в тесном взаимодействии с профсоюзными организациями.
— В целом, динамика роста заработной платы работников филиала в Республике Бурятия в 2022 году составила 16,8%, в Забайкальском крае — 13,3% по отношению к уровню 2021 года. Это произошло за счёт индексации заработной платы, увеличения ступеней оплаты труда, а также же роста вознаграждений по итогам года и за выслугу лет, — подчеркивает заместитель генерального директора по управлению персоналом Елена Семёнова.
Обязательства работодателя по коллективному договору выполняются в полном объёме, так руководство компании и профсоюзный актив согласовали и заключили дополнительные соглашения к коллективным договорам филиалов, они устанавливают размеры льгот и гарантий, предусмотренные действующим отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ. Значимыми для работников ПАО «ТГК-14» являются дополнительные привилегии, направленные на оздоровление, поддержание здорового образа жизни. Работники компании теперь могут получать корпоративные скидки на посещение фитнес-клуба и отдых на озере Арахлей, заниматься любимыми видами спорта на оборудованных корпоративных спортивных площадках, пользоваться компенсацией расходов на санаторно-курортное лечение.
При конструктивном взаимодействии с профсоюзами урегулированы разногласия по коллективным договорам филиалов «Генерация Бурятия», «Улан-Удэнский энергетический комплекс» и «Теплоэнергосбыт Бурятии». Важным шагом 2023 года стало подписание лидерами первичных профсоюзных организаций стратегических социальных соглашений. по предоставлению социальных гарантий. Руководством и акционерами ПАО «ТГК-14» изысканы дополнительные финансовые возможности для единовременной выплаты при уходе работника в отпуск, а также предоставления компенсации за оплату тепловой и электрической энергии.
В течение года в «ТГК-14» прошло немало внутрикорпоративных мероприятий, самые массовые — спортслёты в двух регионах — собрали более 500 участников из всех филиалов. Энергетики дружно чествовали детей работников, впервые пошедших в школу. Мероприятие поздравления первоклассников объединило на территориях Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнского энергетического комплекса более 80 человек.
Новой хорошей традицией компании стало проведение слёта молодёжи «Школа молодого лидера». На этом мероприятии молодые перспективные работники прокачивают свои профессиональные и лидерские навыки и компетенции. В 2022 году впервые прошла корпоративная Масленица, которая собрала на своих площадках более 400 человек, и арт-акция «Семья энергетиков». В конкурсе семейных трудовых династий приняли участие более 60 семей, из которых 13 династий дошли до финала. Победителей номинаций наградили памятными подарками, приурочив награждение к празднованию Дня энергетика.
Энергетики «ТГК-14» представляли предприятие на День города в Чите и Улан-Удэ, участвовали в легкоатлетических эстафетах, внутренних, городских и региональных соревнованиях по футболу и волейболу. Всё это говорит о том, что коллектив «ТГК-14» — сплоченная и дружная команда единомышленников, и корпоративная культура в компании — на высоте.
Энергетика — в творчестве
В этом году «ТГК-14» уже второй раз выступила партнёром международного молодёжного фестиваля-конкурса культурного наследия «Даурия», проходившего в Чите и собравшего гостей из 25 регионов России. Три дня участники показывали свои таланты на концертах и обменивались опытом творческих поисков на мастер-классах. По итогам выступлений многие коллективы получили заслуженные награды. Один из призов на центральной площади города вручала заместитель генерального директора ПАО «ТГК-14» Елена Семёнова: специальный приз признания «За сохранение культурного наследия Забайкальского края» получила руководитель образцового ансамбля танца «Росинки Забайкалья».
— Фестиваль «Даурия» с каждым годом расширяет свои горизонты и собирает все больше уникальных творческих коллективов и людей, которые бережно сохраняют и передают от поколения к поколению самобытные национальные традиции, — отметила Елена Семёнова. — Все участники, гости и зрители получили массу положительных эмоций и зарядились энергетикой творчества, и ПАО «ТГК-14» всегда готово поддержать креативные масштабные культурные мероприятия.
Кроме фестиваля «Даурия», в 2022 году при поддержке компании в Чите были проведены фестивали Олега Лундстрема, посвященного 100-летию российского джаза и «Хрустальные звездочки». Много лет энергетики содействовали проведению международного бурятского фестиваля Алтаргана. Энергетики оказали помощь в организации и проведении Дня города Улан-Удэ и мероприятий по празднованию 95-летия Кабанского района.
Забота о ветеранах и пенсионерах
Развитие негосударственного пенсионного обеспечения является одним из важных направлений социальной политики компании. Ежемесячные выплаты негосударственной пенсии позволяют обеспечить дополнительными средствами работников ПАО «ТГК-14» после прекращения работы в компании.
Компания оказывает и иную финансовую поддержку своим пенсионерам, корпоративные выплаты вручаются к Дню пожилого человека, а пенсионеры, имеющие почётное звание «Ветеран энергетики», получают ежемесячные доплаты к пенсии. Кроме того, по случаю юбилеев пенсионеры, отдавшие много лет работе в «ТГК-14», получают единовременные материальные выплаты. Уход на пенсию по собственному желанию также сопровождается выплатой единовременного денежного пособия.
Особый праздник для всех жителей нашей страны — День Победы. Каждый год энергетики ПАО «ТГК-14» навещают коллег-ветеранов, посвятивших свою жизнь энергетике, от лица коллектива благодарят их за ратный и мирный труд в годы Великой Отечественной войны и непростое послевоенное время, вручают цветы и подарки. В рамках акции «Спасибо деду за Победу» сотрудники сбытовых филиалов поздравляют ветеранов из числа своих потребителей, стараются лично в эти праздничные дни посетить каждого из них, поблагодарить за подвиги и вручить подарки. Также всем ветеранам начисляют бонус на лицевой счет для оплаты теплоснабжения.
Ежегодно заместитель начальника электроцеха филиала «Читинская генерация» и депутат Думы Читы седьмого созыва по округу Энергетиков Денис Савченко сам поздравляет жителей поселка Энергетиков — тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Ветераны и участники войны всегда рады принять у себя депутата, который готов помогать им в решении насущных вопросов в любое время.
Большое внимание в 2022 году «ТГК-14» уделила поддержке коллег-бойцов, участвующих в СВО, и их семей, а также жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Компания и неравнодушные сотрудники делали пожертвования организациям, осуществляющим приобретение специального оборудования, инвентаря, обмундирования для мобилизованных граждан. На средства, собранные энергетиками, закупили спецтехнику для дивизиона из Забайкалья. Компания помогла провести патриотический концерт для военнослужащих, находящихся на реабилитационном лечении. Дети работников «ТГК-14» нарисовали для бойцов новогодние открытки.
Помощь самым маленьким
ПАО «ТГК-14» в г. Улан-Удэ давно сотрудничает с домом ребёнка «Аистёнок», который осуществляет реабилитацию детей раннего возраста, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники учреждения занимаются развитием речи, мелкой моторики и других навыков малышей, проводят комплексное лечение.
Теплоэнергетики помогают учреждению закупать необходимое оборудование для работы с детьми. «Восток-Медиа» рассказывало о новом реабилитационном и игровом модульном оборудовании, закупленном в 2022 году учреждением на благотворительные средства.
В 2023 году специализированный психоневрологический дом ребёнка «Аистёнок» приобрёл массажный терапевтический стол «Орторент Бобат-2» на средства, выделенные ПАО «ТГК-14» и другими благотворителями. Стол предназначен для проведения сеансов массажа, мануальной терапии и занятий по различным кинезотерапевтическим методикам. Сейчас он уже используется в кабинете ЛФК для работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. Оборудование позволяет развивать у таких детей возможность полноценно двигаться, переворачиваться, ходить. Администрация и коллектив дома ребёнка выразили сердечную благодарность «ТГК-14» за участие и неоднократную благотворительную помощь.
Программа благотворительности, принятая в компании, охватывает и другие организации: энергетики помогают Русской Православной Церкви, Иволгинскому дацану, детским домам. Материальная поддержка социально ответственного жизнеобеспечивающего предприятия важна для содействия развитию русской православной культуры и национальной культуры Бурятии, социальной защиты детей-сирот, развития физкультуры и спорта. На минувшей неделе энергетики Читинского филиала «ТГК-14» приняли участие в благотворительном турнире по хоккею, посвящённом Дню защиты детей. Деньги, собранные в ходе соревнований, пошли на подарки для детей из семей бойцов, выполняющих задачи, поставленные в ходе военной спецоперации.
В целом же можно резюмировать, что социальная политика — не менее важная составляющая корпоративной стратегии развития для «ТГК-14», чем реализация инвестиционных проектов, модернизация энергообъектов и укрепление финансовой устойчивости. На фоне ряда других теплогенерирующих компаний на Дальнем Востоке и Сибири энергетики Забайкалья и Бурятии выступают примером того, как компания должна присутствовать в социальной жизни своего коллектива и регионов Дальнего Востока.