«ТГК-14» — социально ориентированное предприятие энергетики

Особый праздник для всех жителей нашей страны — День Победы. Каждый год энергетики ПАО «ТГК-14» навещают коллег-ветеранов, посвятивших свою жизнь энергетике, от лица коллектива благодарят их за ратный и мирный труд в годы Великой Отечественной войны и непростое послевоенное время, вручают цветы и подарки. В рамках акции «Спасибо деду за Победу» сотрудники сбытовых филиалов поздравляют ветеранов из числа своих потребителей, стараются лично в эти праздничные дни посетить каждого из них, поблагодарить за подвиги и вручить подарки. Также всем ветеранам начисляют бонус на лицевой счет для оплаты теплоснабжения.