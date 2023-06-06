Врач-нарколог предупреждает о опасности метанола и дает рекомендации

Доктор предупредил, что метанол по цвету, вкусу и запаху неразличим от этанола, что делает его особенно опасным. Обычный человек не может отличить метанол от безопасного спирта. Он предупредил, что уже 10 миллилитров метанола могут вызвать слепоту, а 50-80 миллилитров — смерть.