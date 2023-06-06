Врач-нарколог предупреждает о опасности метанола и дает рекомендации

Posted 6 июня 2023, 11:13
Published 6 июня 2023, 11:13
Modified 6 июня 2023, 11:15
Updated 6 июня 2023, 11:15
Врач-нарколог Василий Шуров в беседе с «360», объяснил причины массовых отравлений спиртным в России и дал рекомендации о том, что делать для спасения пострадавших.
Доктор предупредил, что метанол по цвету, вкусу и запаху неразличим от этанола, что делает его особенно опасным. Обычный человек не может отличить метанол от безопасного спирта. Он предупредил, что уже 10 миллилитров метанола могут вызвать слепоту, а 50-80 миллилитров — смерть.
Первым признаком отравления метанолом является нарушение зрения. Люди могут заметить двоение в глазах, мушки перед глазами, а также потемнение изображения. По словам Василия Шурова, после этих симптомов последуют полная потеря зрения, угнетение сознания и смерть.
Любые серьезные токсические симптомы, даже при небольшом употреблении контрафактного алкоголя, требуют немедленного вызова скорой помощи и лечения в токсико-реанимационном отделении. Это дает хотя бы некоторый шанс спасения для пострадавших.