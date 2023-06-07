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Posted 7 июня 2023, 12:39

Published 7 июня 2023, 12:39

Modified 7 июня 2023, 12:41

Updated 7 июня 2023, 12:41

Картина дня в Приморье: штормовое предупреждение, обрушение моста и задержание шпиона

Картина дня в Приморье: штормовое предупреждение, обрушение моста и задержание шпиона

7 июня 2023, 12:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые заметные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Штормовое предупреждение

Примгидромет объявил штормовое предупреждение на территории Приморья. Ожидаются сильные дожди с количеством 50 мм и более. Местных жителей просят не выезжать за пределы населённых пунктов и не выходить в море.

МЧС: новые уточнения по штормовому предупреждению в Приморье
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Обрушение моста

В прокуратуре Приморья озвучили причины обрушения мостовой конструкции на дороге «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово». Дело в том, что водитель большегруза превысил допустимый вес.

«Проигнорировал требования»: озвучены причины обрушения моста в Приморье
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Задержание шпиона

Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах военной разведки Украины. На него возбудили уголовное дело о государственной измене.

Житель Приморья схвачен ФСБ за государственную измену — видео задержания
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край
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