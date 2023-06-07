Картина дня в Приморье: штормовое предупреждение, обрушение моста и задержание шпиона

Posted 7 июня 2023, 12:39
Published 7 июня 2023, 12:39
Modified 7 июня 2023, 12:41
Updated 7 июня 2023, 12:41
Штормовое предупреждение
Примгидромет объявил штормовое предупреждение на территории Приморья. Ожидаются сильные дожди с количеством 50 мм и более. Местных жителей просят не выезжать за пределы населённых пунктов и не выходить в море.
Обрушение моста
В прокуратуре Приморья озвучили причины обрушения мостовой конструкции на дороге «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово». Дело в том, что водитель большегруза превысил допустимый вес.
Задержание шпиона
Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах военной разведки Украины. На него возбудили уголовное дело о государственной измене.