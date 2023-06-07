Клумбы Спасска-Дальнего радуют глаз горожан

Первые цветники в городе уже радуют жителей. Например, в парке имени Сергея Лазо цветут великолепно оформленные клумбы, расставлены и декоративные вазоны с цветами. На очереди район СТА, который планируется украсить высадкой растений. Также в планах озеленителей — разработка и применение новых видов ландшафтного дизайна в городе, поиск интересных решений для придания необычных и ярких форм насаждениям.