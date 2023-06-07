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Posted 7 июня 2023, 02:29

Published 7 июня 2023, 02:29

Modified 7 июня 2023, 02:31

Updated 7 июня 2023, 02:31

Клумбы Спасска-Дальнего радуют глаз горожан

7 июня 2023, 02:29
Сюжет
Благоустройство
В Спасске-Дальнем большую работу по озеленению города и созданию прекрасных цветочных композиций на клумбах и в парках ведут сотрудники «Участка озеленения» МУП «Городской рынок».

Как сообщили в администрации города, цветущие клумбы, украсившие Спасск-Дальний, высаженные декоративные кустарники, уникальные ландшафтные решения и создание садовых групп — всё это заслуга озеленителей.

Первые цветники в городе уже радуют жителей. Например, в парке имени Сергея Лазо цветут великолепно оформленные клумбы, расставлены и декоративные вазоны с цветами. На очереди район СТА, который планируется украсить высадкой растений. Также в планах озеленителей — разработка и применение новых видов ландшафтного дизайна в городе, поиск интересных решений для придания необычных и ярких форм насаждениям.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Спасске-Дальнем дети помогают собирать посылки для бойцов СВО и пишут им тёплые письма.

Дети Спасска-Дальнего написали письма землякам — бойцам СВО — видео
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#Новости#Общество#Благоустройство#Цветы#Спасск-Дальний#Озеленение#Приморский край
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