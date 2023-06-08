vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2023, 08:00

Published 8 июня 2023, 08:00

Modified 8 июня 2023, 23:18

Updated 8 июня 2023, 23:18

Сильнейший ливень обрушился на Владивосток

«КамАЗы» тонут: Владивосток оказался в центре погодного катаклизма — видео

8 июня 2023, 08:00
Фото: 1MI.

Сильнейший ливень обрушился на Владивосток

Сюжет
Погода
Сильнейший ливень, который вечером нынешнего дня обрушился на Владивосток, создал огромные проблемы с движением транспорта. Все «больные места» города оказались под водой.

Одним из таких проблемных участков традиционно во Владивостоке является район стадиона «Строитель», где сильные дожди и ливни мгновенно собирают самые настоящие озёра.

Нынешний ливень не стал исключением. Под воду, как хорошо видно на видео, фактически ушёл «КамАЗ». Вопрос очевидца: «Как проехать-то?» повисает в такой ситуации в воздухе.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в районе стадиона фактически по крышу ушла под воду маршрутная «Газель».

«По самую крышу» маршрутка утонула во Владивостоке во время сильнейшего ливня — видео
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Погода#Ливни#Владивосток#Дождь#Приморский край#Тропический ливень — лето 2023
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика