«КамАЗы» тонут: Владивосток оказался в центре погодного катаклизма — видео

Posted 8 июня 2023, 08:00
Published 8 июня 2023, 08:00
Modified 8 июня 2023, 23:18
Updated 8 июня 2023, 23:18
Одним из таких проблемных участков традиционно во Владивостоке является район стадиона «Строитель», где сильные дожди и ливни мгновенно собирают самые настоящие озёра.
Нынешний ливень не стал исключением. Под воду, как хорошо видно на видео, фактически ушёл «КамАЗ». Вопрос очевидца: «Как проехать-то?» повисает в такой ситуации в воздухе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в районе стадиона фактически по крышу ушла под воду маршрутная «Газель».