Михаил Дегтярёв встретился с обманутыми дольщиками Хабаровского края

Ещё один объект, судьба которого стала темой обсуждения на заседании рабочей группы, — это ЖСК «Утёс». Не сегодняшний день работы по нему выполнены на 60 процентов. Согласно требованиям «Фонда развития территорий» для завершения строительства необходимо привести проектную и разрешительную документацию в соответствие к фактически построенному объекту. Прежний застройщик этого ООО «Мир-Автаркия» сделал незаконную перепланировку квартир и увеличил их количество в доме с 45 до 66. Все эти 66 квартир были проданы, права собственности граждан зарегистрированы в едином реестре недвижимости. Сдать объект застройщик изначально планировал ещё в 2006 году. А в 2015 году ООО «Мир-Автаркия» обанкротилось. Права на объект перешли к жилищно-строительному кооперативу «Утёс»