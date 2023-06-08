Михаил Дегтярёв встретился с обманутыми дольщиками Хабаровского края

Posted 8 июня 2023, 07:21
Published 8 июня 2023, 07:21
Modified 8 июня 2023, 07:23
Updated 8 июня 2023, 07:23
На совещании губернатор предложил ряд решений, направленных на то, чтобы проблема обманутых дольщиков в Хабаровском крае была окончательно решена. Глава региона напомнил, что одна из возможностей завершить проблемные стройки — привлечение средств ППК «Фонд развития территорий».
— Ведется строительство на условиях софинансирования, то есть еще до начала работ необходимо внести имущественный сбор из краевого бюджета, — пояснил Михаил Дегтярёв.
По такой схеме сегодня достраиваются три дома ООО «Диалог» в Хабаровске, квартиры в которых ждут 901 человек. Два дома по улице Салтыкова-Щедрина приняла в работу компания «ДВ Строй». С новым подрядчиком был заключён контракт на 2,7 миллиарда рублей. Работы по завершению строительства ведутся по графику.
Бизнес-центр и группу жилых домов по улице Кавказской достраивает сочинский застройщик — ООО «Звезда». Завершение строительства этого объекта обойдётся в 702 миллиона рублей. Работы здесь также ведутся в соответствии с установленными сроками.
Завершением строительства бизнес-центра с группой жилых домов по ул. Кавказской занимается сочинское ООО «Звезда». Сумма контракта составляет 702 млн рублей. Работы здесь идут в рамках установленных сроков.
Строительство этих объектов началось еще в 2014 году, однако из-за банкротства застройщика — ООО «Диалог» — дольщики так и не получили свои квартиры. Вопрос по завершению строек удалось решить благодаря договорённостям губернатора Михаила Дегтярёва с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным по привлечению федеральных средств.
Михаил Дегтярёв ещё раз акцентировал внимание всех ответственных лиц на необходимости держать ситуацию на постоянном контроле и в случае возникновения каких-либо сбоев обращаться к руководителю строительного блока правительства края.
Ещё один объект, судьба которого стала темой обсуждения на заседании рабочей группы, — это ЖСК «Утёс». Не сегодняшний день работы по нему выполнены на 60 процентов. Согласно требованиям «Фонда развития территорий» для завершения строительства необходимо привести проектную и разрешительную документацию в соответствие к фактически построенному объекту. Прежний застройщик этого ООО «Мир-Автаркия» сделал незаконную перепланировку квартир и увеличил их количество в доме с 45 до 66. Все эти 66 квартир были проданы, права собственности граждан зарегистрированы в едином реестре недвижимости. Сдать объект застройщик изначально планировал ещё в 2006 году. А в 2015 году ООО «Мир-Автаркия» обанкротилось. Права на объект перешли к жилищно-строительному кооперативу «Утёс»
Михаил Дегтярёв сообщил представителям инициативной группы дольщиков ЖСК «Утёс», что власти региона делают всё возможное для завершения строительства объекта — сейчас идут переговоры с «Фондом развития территорий» и уже на этом этапе выделена часть средств из краевого бюджета в рамках софинансирования.
Выделен из бюджета региона и 341 миллион рублей на обеспечение софинансирования достройки объектов недобросовестных застройщиков ООО «Томари-Оро», ООО «Аметист» и ООО «Лидер». Затраты на завершение работ составят в совокупности 1,78 миллиарда рублей, 1,42 миллиарда из них будут выделены из «Фонда развития территорий».
В связи с многочисленными обращениями пострадавших граждан двух долгостроев ООО «Лидер» правительство края направило обращение в ППК «Фонд развития территорий» с просьбой решить вопрос восстановления прав пострадавших граждан до конца 2023 года с помощью применения механизмов Фонда.
Параллельно краевое правительство ищет частных инвесторов для достройки проблемных жилых домов. Один из механизмов их привлечения — выделение компенсационных земельных участков.
Михаил Дегтярев предложил рассмотреть вопрос о предоставлении инвесторам еще более выгодных условий.
— Если мы будем с инвестора требовать что-то построить за год-два, то никто не пойдет. Нужно устанавливать реальные сроки. Например, чтобы завершить один долгострой, инвестор берет деньги, вкладывается, передает готовые квартиры дольщикам. Потом он должен зайти на новый участок, построить жилье, его реализовать, вернуть средства банку… Разве можно этот процесс реализовать за пару лет? Нет. Минимум пять! Поэтому важно предусмотреть такой срок в условиях для инвесторов. И они, уверен, зайдут к нам, — сказал губернатор Хабаровского края.
Отметим, что по поручению губернатора Михаила Дегтярёва в Хабаровском крае была активизирована и переформатирована работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Власти региона ведут активную работу по привлечению федеральных средств для завершения строительства долгостроев. Также в крае создана специальная комиссия, члены которой регулярно выезжают на потенциально проблемные объекты жилищного строительства и в оперативном порядке решает задачи по устранению проблемных вопросов застройщиков. апомним также, что Президент России Владимир Путин поставил задачу органам государственной власти субъектов РФ по безусловному выполнению мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан — участников долевого строительства до конца 2023 года.