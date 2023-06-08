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Posted 8 июня 2023, 08:02

Published 8 июня 2023, 08:02

Modified 8 июня 2023, 23:18

Updated 8 июня 2023, 23:18

Не пройти, но проплыть: что происходить с «подземками» Владивостока?

Не пройти, но проплыть: что происходить с «подземками» Владивостока?

8 июня 2023, 08:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Подземные пешеходные переходы затопило — жители Владивостока по колено в воде. Попасть на автобусную остановку или пройти до машины возможно только окунувшись в нее полностью.

Очевидцы сообщают, что ливневки просто не могут справиться с тем количеством осадков, которое выпадает сейчас в центре города. Подземные переходы затоплены — местные жители буквально закатывают штаны, джинсы и поднимают длинные юбки, чтобы пройти до автобусной остановки или просто перейти дорогу.

Продавцы ларьков бесперебойно выгоняют воду вениками, но помогает это едва ли. Дорожное движение встало колом, цены на такси поднялись, а в некоторых местах уже отключили свет. Сейчас люди изо всех сил стараются поскорее вернуться домой.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что транспортные артерии «парализовало». Автолюбители в панике.

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