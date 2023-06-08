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Posted 8 июня 2023, 00:17

Published 8 июня 2023, 00:17

Modified 8 июня 2023, 00:19

Updated 8 июня 2023, 00:19

В пылу боя: девушка откусила кусок пальца оппонентке в Приморье

В пылу боя: девушка откусила кусок пальца оппонентке в Приморье

8 июня 2023, 00:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
В Уссурийске 24-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением на другую девушку. Пострадавшей откусили палец в пылу драки.

В полиции города рассказали о том, что две девушки подрались ночью возле магазина на Владивостокском шоссе. В пылу боя одна из девушек откусила противнице часть фаланги мизинца на левой руке. Тогда же потерпевшая обратилась за помощью к медикам.

Теперь агрессивной жительнице Уссурийска грозит до трёх лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее «Восток-Медиа» писало о жесткой драке студентов на территории кампуса ДВФУ.

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#Новости#Общество#Происшествие#Уссурийск#Приморский край#Люди
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