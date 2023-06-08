В пылу боя: девушка откусила кусок пальца оппонентке в Приморье

Posted 8 июня 2023, 00:17
Published 8 июня 2023, 00:17
Modified 8 июня 2023, 00:19
Updated 8 июня 2023, 00:19
В полиции города рассказали о том, что две девушки подрались ночью возле магазина на Владивостокском шоссе. В пылу боя одна из девушек откусила противнице часть фаланги мизинца на левой руке. Тогда же потерпевшая обратилась за помощью к медикам.
Теперь агрессивной жительнице Уссурийска грозит до трёх лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Ранее «Восток-Медиа» писало о жесткой драке студентов на территории кампуса ДВФУ.