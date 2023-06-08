«Ждём усиления осадков»: Константин Шестаков обратился к горожанам — видео

Posted 8 июня 2023, 11:51
Published 8 июня 2023, 11:51
Modified 8 июня 2023, 23:11
Updated 8 июня 2023, 23:11
«В пятницу пришкольные лагеря Владивостока работать не будут. Также обращаюсь к работодателям с просьбой по возможности перевести работников на удаленный режим работы. Ожидаем усиления дождя с 10 часов», — заявил градоначальник.
Также он добавил, что по данным на 20.00 в приморской столице выпало 73 мм осадков при месячной норме 104 мм.
«В городе на этот час подтопления на Иманской, Авроровской, Пограничной. В целом другие дороги — проезжие: Космонавтов, Фадеева, Олега Кошевого и другие», — подчеркнул Шестаков.
Также мэр посоветовал автомобилистам не парковать авто около деревьев, рекламных конструкций и подпорных стен.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке объявили специализированное штормовое предупреждение.