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Posted 8 июня 2023, 11:51

Published 8 июня 2023, 11:51

Modified 8 июня 2023, 23:11

Updated 8 июня 2023, 23:11

«Ждём усиления осадков»: Константин Шестаков обратился к горожанам — видео

8 июня 2023, 11:51
Сюжет
Город
Мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к горожанам с просьбой о соблюдении всех положенных мер безопасности во время непогоды.
«В пятницу пришкольные лагеря Владивостока работать не будут. Также обращаюсь к работодателям с просьбой по возможности перевести работников на удаленный режим работы. Ожидаем усиления дождя с 10 часов», — заявил градоначальник.

Также он добавил, что по данным на 20.00 в приморской столице выпало 73 мм осадков при месячной норме 104 мм.

«В городе на этот час подтопления на Иманской, Авроровской, Пограничной. В целом другие дороги — проезжие: Космонавтов, Фадеева, Олега Кошевого и другие», — подчеркнул Шестаков.

Также мэр посоветовал автомобилистам не парковать авто около деревьев, рекламных конструкций и подпорных стен.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке объявили специализированное штормовое предупреждение.

Специализированное штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке
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