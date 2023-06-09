Минэнерго: свет вернулся в дома жителей Владивостока

Posted 9 июня 2023, 05:30
Published 9 июня 2023, 05:30
Modified 9 июня 2023, 05:32
Updated 9 июня 2023, 05:32
«Профильные предприятия работают в усиленном режиме. Как сообщают специалисты, в других муниципалитетах есть локальные отключения. По каждому работают бригады энергетиков», — гласит сообщение регионального Минэнерго.
Отметим, что с утра 9 июня почти весь Чуркин и часть района Тихой оставались без электричества. С 8 утра объекты начали подключать к подстанции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в результате отключения оборудования на Владивостокской ТЭЦ-2 произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ в Первомайском районе.