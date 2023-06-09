vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня 2023, 05:30

Published 9 июня 2023, 05:30

Modified 9 июня 2023, 05:32

Updated 9 июня 2023, 05:32

Минэнерго: свет вернулся в дома жителей Владивостока

Минэнерго: свет вернулся в дома жителей Владивостока

9 июня 2023, 05:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
Энергетики Приморья оперативно восстановили свет в пригороде и Первомайском районе Владивостока. Отмечается, что сбои произошли из-за сильного ливня и ветра.
«Профильные предприятия работают в усиленном режиме. Как сообщают специалисты, в других муниципалитетах есть локальные отключения. По каждому работают бригады энергетиков», — гласит сообщение регионального Минэнерго.

Отметим, что с утра 9 июня почти весь Чуркин и часть района Тихой оставались без электричества. С 8 утра объекты начали подключать к подстанции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в результате отключения оборудования на Владивостокской ТЭЦ-2 произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ в Первомайском районе.

Полный блэкаут: Чуркин остался без света во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Мокрые девочки на мокром полу: юбилейный Медиасаммит «смыло» сильным ливнем?Несется навстречу: автобус «раскидал» пробку во время ливня во Владивостоке — видео«Очень сильный запах»: на дороге во Владивостоке разлилась странная жидкость
#Новости#Общество#Владивосток#Благоустройство#Прогнозы#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика