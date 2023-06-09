«Очень сильный запах»: на дороге во Владивостоке разлилась странная жидкость

Posted 9 июня 2023, 03:54
Published 9 июня 2023, 03:54
Modified 9 июня 2023, 03:56
Updated 9 июня 2023, 03:56
Также в новых медиа пишут, что вещество имеет очень сильный резкий запах, который ощущается со всех сторон улицы. Некоторые предполагают, что это — слив с какой-нибудь автомастерской или других промышленных объектов.
Проезжающие машины останавливаются — испачкать свой автомобиль в непонятном веществе не хочется никому.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщину сбил поток воды на пешеходном переходе, и она едва не попала под колёса автомобиля.