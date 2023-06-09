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Posted 9 июня 2023, 03:54

Published 9 июня 2023, 03:54

Modified 9 июня 2023, 03:56

Updated 9 июня 2023, 03:56

«Очень сильный запах»: на дороге во Владивостоке разлилась странная жидкость

9 июня 2023, 03:54
Сюжет
Тропический ливень — лето 2023
В районе улицы Снеговая во Владивостоке сообщили об утечке жидкости с неприятным запахом. По словам очевидцев, это похоже на размытый дождями мазут.

Также в новых медиа пишут, что вещество имеет очень сильный резкий запах, который ощущается со всех сторон улицы. Некоторые предполагают, что это — слив с какой-нибудь автомастерской или других промышленных объектов.

Проезжающие машины останавливаются — испачкать свой автомобиль в непонятном веществе не хочется никому.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщину сбил поток воды на пешеходном переходе, и она едва не попала под колёса автомобиля.

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#Новости#Общество#Владивосток#Прогнозы#Приморский край#Тропический ливень — лето 2023
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