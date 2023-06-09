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Posted 9 июня 2023, 07:14

Published 9 июня 2023, 07:14

Modified 9 июня 2023, 07:18

Updated 9 июня 2023, 07:18

Режим ЧС введён во Владивостоке

Режим ЧС введён во Владивостоке

9 июня 2023, 07:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Тропический ливень — лето 2023
Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившихся на город осадков и сильного ливня. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков.
«Менее чем за 24 часа выпало 106 мм осадков при месячной норме в 104 мм. Характер дождя был залповый. В результате сильно пострадали дороги, ливнёвки, несколько подпорных стен, фасады и крыши многоквартирных домов и социальных объектов», — сообщил Константин Шестаков.

Сейчас мэрий уже проводит оперативные мероприятия по ремонту. По последним данным, на ликвидацию последствий непогоды уйдет около 370 миллионов рублей.

Сейчас рабочие муниципальных предприятий чистят ливневки, вывозят сошедший на дороги грунт и проводят работы по благоустройству.

«Привлеченная компания-подрядчик приступила к обеспечению проезда на улице Давыдова, где во время тайфуна оказался разрушен участок дороги», — заявил глава города.
В Приморье ввели режим ЧС муниципального характера из-за тропического ливня
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#Новости#Общество#Владивосток#Прогнозы#Приморский край#Тропический ливень — лето 2023
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