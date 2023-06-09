Стихия не унимается — беспрецедентный ливень в Приморье (видео)

Posted 8 июня 2023, 23:53
Published 8 июня 2023, 23:53
Modified 8 июня 2023, 23:55
Updated 8 июня 2023, 23:55
В редакцию «Восток-Медиа» поступают сообщения из разных точек региона. Так, в Славянке Хасанского района льёт сильный дождь при ураганном ветре, местные жители слышат раскаты грома. Льют дожди в Ольгинском районе.
Жители Находки отмечают, что осадки атакуют их выборочно.
«Находка. Районами дождик сильный заряжает. На одном районе стеной льёт, на другом ничего», — отмечают местные жители.
Жители Партизанска сообщают, что утром пришло затишье, однако в ночь на 9 июня в городе случился настоящий погодный апокалипсис.
Также о серьёзном ливне сообщают жители Уссурийска и Артёма.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в результате непогоды без электричества оказались дома на Чуркине во Владивостоке.