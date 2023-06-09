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Posted 8 июня 2023, 23:53

Published 8 июня 2023, 23:53

Modified 8 июня 2023, 23:55

Updated 8 июня 2023, 23:55

Стихия не унимается — беспрецедентный ливень в Приморье (видео)

8 июня 2023, 23:53
Сюжет
Тропический ливень — лето 2023
Мощнейший тропический ливень обрушился на Приморье вечером 8 июня. В некоторых районах и населённых пунктах продолжается буйство непогоды.

В редакцию «Восток-Медиа» поступают сообщения из разных точек региона. Так, в Славянке Хасанского района льёт сильный дождь при ураганном ветре, местные жители слышат раскаты грома. Льют дожди в Ольгинском районе.

Жители Находки отмечают, что осадки атакуют их выборочно.

«Находка. Районами дождик сильный заряжает. На одном районе стеной льёт, на другом ничего», — отмечают местные жители.

Жители Партизанска сообщают, что утром пришло затишье, однако в ночь на 9 июня в городе случился настоящий погодный апокалипсис.

Также о серьёзном ливне сообщают жители Уссурийска и Артёма.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в результате непогоды без электричества оказались дома на Чуркине во Владивостоке.

#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Прогнозы#Приморский край#Тропический ливень — лето 2023
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