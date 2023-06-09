Туристическую жемчужину Приморского края смывает потоками воды — видео

Posted 9 июня 2023, 05:46
Published 9 июня 2023, 05:46
Modified 9 июня 2023, 05:48
Updated 9 июня 2023, 05:48
Люди в интернете поделились несколькими видео, на которых запечатлены последствия выхода из берегов реки Барабашевка в Хасанском районе:
На записях видно, что воды из реки на дорогах очень много. Машины практически полностью уходят вглубь, чтобы проехать через затопленные участки улицы.
Люди сообщают, что ближайшая деревня уже начинает погружаться на дно:
«Старая часть села Барабаш постепенно уходит под воду. Это частный сектор, который при каждом большом дожде топит. Ночью шёл сильный дождь, днём немного стих, но всё ещё идёт», — поделилась местная жительница Светлана.
Народ также вспоминает, что ещё в 1956 году, во время тайфуна «Эмма», по этой же реке уплыло несколько домов. Как бы ситуация не повторилась.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что тропический ливень за день принёс в Приморье больше метра осадков.