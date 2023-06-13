Михаил Дегтярёв: Чем больше будет магазинов, тем качественнее продукция и ниже цены

Posted 13 июня 2023, 11:15
Published 13 июня 2023, 11:15
Modified 13 июня 2023, 11:17
Updated 13 июня 2023, 11:17
Как доложил и. о. министра промышленности и торговли региона Дмитрий Тенетко, сегодня в отрасли занято более 66 тысяч жителей региона, она обеспечивает 14 процентов валового регионального продукта. По итогам 2022 года оборот розничной торговли составил 430 миллиардов рублей — это рекордный показатель.
— Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что важнейшая задача органов власти, в том числе в условиях санкционного давления, обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Ведь магазины — это то, с чем каждый человек сталкивается ежедневно. Поэтому доступность торговли необходима абсолютно в каждом населенном пункте, — отметил Михаил Дегтярёв.
Для решения это задачи в 2023 году развернули краевую госпрограмму по развитию потребительского рынка. Особое внимание региональные власти уделяют также сдерживанию роста цен на товары повседневного спроса, а также наличию запасов социально-значимых товаров.
— Доступность товара — это не только когда он рядом, но и когда приемлем по цене. 750 магазинов заключили с краем и органами местного самоуправления партнерские соглашения, — пояснил губернатор.
Ещё одно направление работы по развитию торговой отрасли — повышение инвестиционной привлекательности региона. Важную роль в этом процессе играет создание крупных логистических и распределительных центров.
— Уже сейчас мы завершаем строительство логистического комплекса крупного оператора электронной торговли «Озон» на площадке индустриального парка «Авангард». С руководством «Озона» мы встретимся на Петербургском международном экономическом форуме. Готовим предложения по земельным участкам для еще одного логистического центра группы компаний Х5 (бренд «Пятерочка»). Прошу министерство имущества края совместно с органами местного самоуправления по этому вопросу ускорится. Это приоритетный проект, обладающий высокой социальной значимостью. Чем больше у нас будет логистических центров и магазинов, тем качественней будет продукция, а цены, наоборот, ниже, — заявил Михаил Дегтярёв.
Действует в регионе и комплекс мер по поддержке местных производителей. В частности, на стимулирование сбыта продукции, произведённой в Хабаровском крае, направлены проекты «Выбираю Хабаровское», «Фермерский островок», «Выбирай свое».
Отдельные меры предусмотрены для обеспечения доступности товаров в отдалённых населённых пунктах. Доставка продовольствия в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский районы субсидируется из краевого бюджета.
— В апреле в рамках ежегодного отчета о работе регионального правительства перед Законодательной Думой края я ставил задачу в этом году увеличить финансирование данной меры поддержки из средств краевого бюджета. Сегодня на субсидирование заложено почти 25 миллионов рублей — фактически в полтора раза больше, чем в 2022 году, — подчеркнул губернатор.
Кроме того, в крае работает проект «Автолавки в село». Магазины на колёсах уже обслуживают 15 поселений в четырёх муниципалитетах региона. Однако этого пока недостаточно — как сообщил глава профильного ведомства, в 109 населённых пунктах края, где проживает в совокупности более 5 тысяч человек, нет стационарных торговых точек. В некоторых из них торговля основными товарами ведётся в отделениях Почты России, а жителям населённых пунктов, расположенных рядом с железной дорогой, продукты доставляют специальные вагоны-магазины.
При этом потребность в увеличении числа автолавок сохраняется. В связи с этим губернатор дал поручение приобрести ещё два магазина на колёсах. Они будут направлены в Хабаровский и Верхнебуреинский районы, что позволит обеспечить товарами 17 населённых пунктов с населением в 1000 человек в общей сложности.
— У нас такой большой край, но у наших людей должны быть равные возможности в доступности в покупке товаров. Давайте это сделаем и запустим новые автолавки, — нацелил профильные министерства глава региона.
Обсудили на заседании также меры, направленные на усиление контроля за качеством товаров. Сегодня этот вопрос особенно актуален на фоне случаев отравления суррогатным сидром, зафиксированных в целом ряде российских регионов. Как подчеркнул Михаил Дегтярёв, государство пошло на серьезные меры поддержки предпринимательства, в первую очередь за счет ввода моратория на проверки, однако бизнес обязан оставаться ответственным. А одним из инструментов контроля является отслеживание продукции через ее маркировку, которая с 1 сентября текущего года вводится в отношении ещё 6 товарных групп.
— В крае значительное количество небольших компаний, ИП, выпускающих хорошую, качественную продукцию, в том числе и слабоалкогольные напитки. Очень важно, чтобы производители при маркировке вносили достоверную информацию о происхождении, технологии изготовления, составе компонентов продукции. Поэтому прошу Ассоциацию производителей пищевой продукции, Ассоциацию рестораторов и другие профессиональные объединения предпринимателей выработать механизмы общественного, добровольного контроля качества и вхождения в систему маркировки. Если государство сохраняет мораторий на проверки, значит, друг друга надо проверять, — обратился к руководителям профобъединений Михаил Дегтярёв.
Напомним, что глава Хабаровского края держит на личном контроле реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности региона. Краевые власти уделяют особое внимание решению задач по форсированному развитию сельскохозяйственной отрасли, обеспечению доступности продуктов питания и товаров повседневного спроса на всей территории края, а также сдерживанию роста цен.