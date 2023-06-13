Михаил Дегтярёв: Чем больше будет магазинов, тем качественнее продукция и ниже цены

Кроме того, в крае работает проект «Автолавки в село». Магазины на колёсах уже обслуживают 15 поселений в четырёх муниципалитетах региона. Однако этого пока недостаточно — как сообщил глава профильного ведомства, в 109 населённых пунктах края, где проживает в совокупности более 5 тысяч человек, нет стационарных торговых точек. В некоторых из них торговля основными товарами ведётся в отделениях Почты России, а жителям населённых пунктов, расположенных рядом с железной дорогой, продукты доставляют специальные вагоны-магазины.