Не KFC, а Rostic's! Во Владивостоке изменится известная сеть фастфуда?

Posted 14 июня 2023, 10:22
Published 14 июня 2023, 10:22
Modified 14 июня 2023, 10:22
Updated 14 июня 2023, 10:22
Весной 2022 года работавшая на российском рынке компания Yum! Brands из США приняла решение о приостановке своей деятельности на территории РФ. Это означало, что приостанавливают свою работу и принадлежавшие ей рестораны сети Pizza Hut и KFC, в том числе и те, которые были открыты по франшизе. Спустя несколько месяцев представители американской компании заявили о готовящейся продаже своих активов в России, а позднее стало известно, покупателем стало предприятие «Смарт Сервис ЛТД» из Удмуртии.
После сделки, которую одобрили регуляторы рынка, а также российские и американские стороны, в собственность нового владельца практически перешли несколько десятков ресторанов KFC. Что касается других предприятий быстрого питания под этим брендом, то они, как было уточнено, продолжат работать по договорам лицензирования либо по франшизе. В их число попали и рестораны KFC во Владивостоке, других городах Дальнего Востока — в 2023 году ими фактически управляет предприятие «ГудФуд ДВ».
Вскоре после объявления о покупке сети новый владелец заявил, что рестораны продолжат работу под новым брендом: название KFC они поменяют на Rostic’s, а сам масштабный ребрендинг завершится до конца 2023 года. Впрочем, часть ресторанов фастфуда все-таки будет продолжать работать под маркой KFC, но совершенно точно, что новые точки под этой вывеской во Владивостоке и в других городах России открываться не будут.
Первый ресторан под брендом Rostic’s на месте бывшего KFC открылся в конце апреля в Москве. Как и утверждал новый владелец сети, ни меню, ни ценовая политика предприятий быстрого питания изменений не претерпели. Так, в меню остались знакомые гостям блюда из жареной курицы, картошки, а также напитки, соусы. Изменились названия только нескольких позиций, в том числе ролла «Твистер» — в Rostic’s он называется «Шеф-ролл».
По отзывам посетителей столичного Rostic’s, цены на блюда из меню тоже не изменились. Кроме того, изменений не претерпел и вкус фастфуда. Известно, что Rostic’s продолжает сотрудничество с теми же поставщиками, которые обеспечивали продуктами KFC.
Изменения после ребрендинга не затронули и дизайн интерьера ресторанов быстрого питания — в этом могли убедиться посетители первого Rostic’s в Москве. Залы обслуживания, кассовые зоны по-прежнему оформлены в фирменных цветах, знакомых еще по KFC. Строго говоря, утверждают посетители, изменились только вывеска и сам логотип. В скором времени в этом смогут убедиться и жители
Во Владивостоке рестораны KFC, в соответствии с планами нового владельца, должны будут поменять вывески на Rostic’s до конца 2023 года. Судя по всему, ребрендинг затронет семь точек сети — именно столько ресторанов фастфуда KFC работает во Владивостоке. Предприятия быстрого питания открыты по адресам:
В настоящее время во Владивостоке все рестораны пока еще открыты и работают под прежней вывеской, с меню без изменений, с привычными позициями. Однако в скором времени у жителей Владивостока будет возможность узнать, что именно изменится в ресторанах и в обслуживании после замены вывески.