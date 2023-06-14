Не KFC, а Rostic's! Во Владивостоке изменится известная сеть фастфуда?

Весной 2022 года работавшая на российском рынке компания Yum! Brands из США приняла решение о приостановке своей деятельности на территории РФ. Это означало, что приостанавливают свою работу и принадлежавшие ей рестораны сети Pizza Hut и KFC, в том числе и те, которые были открыты по франшизе. Спустя несколько месяцев представители американской компании заявили о готовящейся продаже своих активов в России, а позднее стало известно, покупателем стало предприятие «Смарт Сервис ЛТД» из Удмуртии.