Грозы, ливень и холодный фронт — что ждет Приморье 15 июня?

Уже сейчас в некоторых районах северо-запада края начался небольшой или умеренный дождь. Но после обеда ожидается резкое усиление облаков и образование грозовых туч во многих районах Приморья, которые могут сопровождаться градом. При сильных грозах возможны даже шквалы. Местным жителям следует быть особенно бдительными в таких условиях и соблюдать необходимые меры безопасности — предупреждает «народный» синоптик.