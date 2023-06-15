Грозы, ливень и холодный фронт — что ждет Приморье 15 июня?

Posted 15 июня 2023, 01:43
Published 15 июня 2023, 01:43
Modified 15 июня 2023, 01:48
Updated 15 июня 2023, 01:48
Сегодня ожидаются ливни и грозы, особенно ближе к вечеру, К счастью, за фронтом придет потепление — сообщает синоптический блог «Маглипогода».
Уже сейчас в некоторых районах северо-запада края начался небольшой или умеренный дождь. Но после обеда ожидается резкое усиление облаков и образование грозовых туч во многих районах Приморья, которые могут сопровождаться градом. При сильных грозах возможны даже шквалы. Местным жителям следует быть особенно бдительными в таких условиях и соблюдать необходимые меры безопасности — предупреждает «народный» синоптик.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сильных ливнях.