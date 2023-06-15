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Posted 15 июня 2023, 01:43

Published 15 июня 2023, 01:43

Modified 15 июня 2023, 01:48

Updated 15 июня 2023, 01:48

Грозы, ливень и холодный фронт — что ждет Приморье 15 июня?

Грозы, ливень и холодный фронт — что ждет Приморье 15 июня?

15 июня 2023, 01:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Сегодня, 15 июня, в некоторых муниципалитетах края ожидаются грозы и дожди. При этом во Владивостоке солнечно.

Сегодня ожидаются ливни и грозы, особенно ближе к вечеру, К счастью, за фронтом придет потепление — сообщает синоптический блог «Маглипогода».

Уже сейчас в некоторых районах северо-запада края начался небольшой или умеренный дождь. Но после обеда ожидается резкое усиление облаков и образование грозовых туч во многих районах Приморья, которые могут сопровождаться градом. При сильных грозах возможны даже шквалы. Местным жителям следует быть особенно бдительными в таких условиях и соблюдать необходимые меры безопасности — предупреждает «народный» синоптик.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сильных ливнях.

В Приморье пройдут сильные ливни: названо время
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