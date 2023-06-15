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Posted 15 июня 2023, 04:22

Published 15 июня 2023, 04:22

Modified 15 июня 2023, 04:24

Updated 15 июня 2023, 04:24

Михаил Дегтярёв: Наша задача — окружить ветеранов СВО и их семьи вниманием и заботой

Михаил Дегтярёв: Наша задача — окружить ветеранов СВО и их семьи вниманием и заботой

15 июня 2023, 04:22
Фото: Правительство Хабаровского края.
С 30 мая в Хабаровском крае работает региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», задачей которого является комплексное персональное социальное сопровождение ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента РФ Владимира Путина, его филиальная сеть охватывает все регионы страны. Хабаровский край стал одним из передовиков этого процесса — здесь филиал госфонда открылся одним из первых в России.

— Главные ценности фонда «Защитники Отечества» — справедливость и забота. Здесь не может быть иного отношения, которое коррелируется с проактивной позицией правительства региона — помочь всем: ветеранам специальной военной операции, женам и детям наших бойцов. Мы открываем отделение фонда одними из первых в стране. Филиал расположился в центре Хабаровска, что очень удобно для горожан, и для жителей районов края. Здесь можно получить все виды услуг: от юридических до социальных и медицинских, вплоть до протезирования, — рассказал Михаил Дегтярёв.

Фонд выступает в качестве «единого окна», куда участники СВО и их близкие могут обратиться за получением всех полагающихся им мер государственной поддержки. Это медицинская и социальная реабилитация, психологическая помощь, обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство и многое другое.

Социальные координаторы фонда персонально сопровождают каждого подопечного, избавляя их от необходимости ходить по инстанциям и бюрократической волокиты. Чтобы стать социальным координатором фонда «Защитники Отечества», более 230 человек прошли специальное обучение, до конца года в крае планируют подготовить ещё 100 таких специалистов.

Уже сегодня в Фонде «Защитники Отечества» ведут приём сотрудники службы социальной защиты населения, центра занятости, МФЦ и других структур.

Всё необходимое содействие оказывает фонду и правительство Хабаровского края. По распоряжению губернатора создана межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

— Наша основная задача — прийти к ветеранам специальной военной операции, окружить семьи военнослужащих вниманием и заботой. Именно поэтому фонд «Защитники Отечества» будет тесно взаимодействовать с Восточным военным округом и правительством Хабаровского края, — подчеркнул Михаил Дегтярёв на торжественном открытии филиала фонда.

На уровне региона приняты решения о дополнительных мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Так, бойцам положена единовременная денежная выплата в размере 250 тысяч рублей, выплаты при ранении, компенсация расходов на газификацию жилья. Отдельные льготы предусмотрены для детей участников СВО, в том числе бесплатное горячее питание, дополнительная стипендия студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, компенсация оплаты обучения, компенсация стоимости отдыха в летних оздоровительных лагерях, предоставление мест в дошкольных учреждениях в приоритетном порядке и ряд других мер поддержки.

#Хабаровский край
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