Михаил Дегтярёв: Наша задача — окружить ветеранов СВО и их семьи вниманием и заботой

На уровне региона приняты решения о дополнительных мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Так, бойцам положена единовременная денежная выплата в размере 250 тысяч рублей, выплаты при ранении, компенсация расходов на газификацию жилья. Отдельные льготы предусмотрены для детей участников СВО, в том числе бесплатное горячее питание, дополнительная стипендия студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, компенсация оплаты обучения, компенсация стоимости отдыха в летних оздоровительных лагерях, предоставление мест в дошкольных учреждениях в приоритетном порядке и ряд других мер поддержки.