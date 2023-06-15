На клубнику налетай: самый сочный и летний фестиваль пройдёт в Спасске-Дальнем

Posted 15 июня 2023, 03:46
Published 15 июня 2023, 03:46
Modified 15 июня 2023, 03:48
Updated 15 июня 2023, 03:48
Как рассказали в администрации Спасска-Дальнего, в программе фестиваля: костюмированное шествие, огромная ярмарка клубники, гастрофестиваль этой самой летней ягоды в заведениях общепита города, дегустация пирогов и блинов с клубникой на центральной площади Спасска-Дальнего и многое другое.
В рамках фестиваля также состоится множество конкурсов, в том числе: «Ягодомобиль» (на лучшее оформление детского транспортного средства); «Лучшая клубника выросла на моей грядке» (на самую большую ягоду); «Мисс Виктория» (творческий конкурс для девочек 5-7 лет); конкурс арт-объектов (декоративно-прикладное творчество).
Садоводы и огородники, а также фермеры, выращивающие, по их мнению, самую вкусную клубнику в Приморье, ещё успевают зарегистрироваться для участия в фестивале!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Спасске-Дальнем масштабно отметили День России!