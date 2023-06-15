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Posted 15 июня 2023, 03:46

Published 15 июня 2023, 03:46

Modified 15 июня 2023, 03:48

Updated 15 июня 2023, 03:48

Клубничный фестиваль пройдёт в Приморском крае

На клубнику налетай: самый сочный и летний фестиваль пройдёт в Спасске-Дальнем

15 июня 2023, 03:46
Фото: vostokmedia.com.

Клубничный фестиваль пройдёт в Приморском крае

Сюжет
Фестиваль
С 17 по 24 июня в Спасске-Дальнем пройдёт ставший уже традиционным и любимым у жителей края фестиваль «Клубничная столица Приморья».

Как рассказали в администрации Спасска-Дальнего, в программе фестиваля: костюмированное шествие, огромная ярмарка клубники, гастрофестиваль этой самой летней ягоды в заведениях общепита города, дегустация пирогов и блинов с клубникой на центральной площади Спасска-Дальнего и многое другое.

В рамках фестиваля также состоится множество конкурсов, в том числе: «Ягодомобиль» (на лучшее оформление детского транспортного средства); «Лучшая клубника выросла на моей грядке» (на самую большую ягоду); «Мисс Виктория» (творческий конкурс для девочек 5-7 лет); конкурс арт-объектов (декоративно-прикладное творчество).

Садоводы и огородники, а также фермеры, выращивающие, по их мнению, самую вкусную клубнику в Приморье, ещё успевают зарегистрироваться для участия в фестивале!

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#Новости#Общество#Фестиваль#Спасск-Дальний#Гастрономический фестиваль#Приморский край
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