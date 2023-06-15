На клубнику налетай: самый сочный и летний фестиваль пройдёт в Спасске-Дальнем

Как рассказали в администрации Спасска-Дальнего, в программе фестиваля: костюмированное шествие, огромная ярмарка клубники, гастрофестиваль этой самой летней ягоды в заведениях общепита города, дегустация пирогов и блинов с клубникой на центральной площади Спасска-Дальнего и многое другое.