Тайфуны испортят лето — синоптики прогнозируют жуткие последствия в Приморье

Posted 15 июня 2023, 00:07
Published 15 июня 2023, 00:07
Modified 15 июня 2023, 00:09
Updated 15 июня 2023, 00:09
По словам Бориса Кубая, в ближайшее время ожидается активная работа тайфунного инкубатора, который сейчас находится в районе Филиппинских островов. Из-за этого уже в конце июня над Приморьем может нависнуть угроза 4 по счету тайфуна. Он может «открыть путь» другим тайфунам, из-за чего лето в теории станет дождливым и влажным.
В то же время, перегретая территория восточного Китая также будет притягивать тайфуны, которые, смогут распространять влажный тропический воздух на большие расстояния. Возникшие факторы могут повлиять на увеличение уровня воды в озере Ханка, а также в других реках.
Кроме того, тропический воздух, скорее всего, будет усиленно выноситься в северном направлении, в сторону реки Амур. В конце июня температура воздуха на территории провинции Хейлунцзян и Амурской области может достичь 45 градусов Цельсия — отметил главный синоптик.
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде 15 июня.