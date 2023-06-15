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Posted 15 июня 2023, 00:07

Published 15 июня 2023, 00:07

Modified 15 июня 2023, 00:09

Updated 15 июня 2023, 00:09

Тайфуны испортят лето — синоптики прогнозируют жуткие последствия в Приморье

Тайфуны испортят лето — синоптики прогнозируют жуткие последствия в Приморье

15 июня 2023, 00:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о зарождении новых тайфунов и их последствиях для Приморского края. По словам специалисты, 4 тайфун зародится уже в начале третьей декады июня.

По словам Бориса Кубая, в ближайшее время ожидается активная работа тайфунного инкубатора, который сейчас находится в районе Филиппинских островов. Из-за этого уже в конце июня над Приморьем может нависнуть угроза 4 по счету тайфуна. Он может «открыть путь» другим тайфунам, из-за чего лето в теории станет дождливым и влажным.

В то же время, перегретая территория восточного Китая также будет притягивать тайфуны, которые, смогут распространять влажный тропический воздух на большие расстояния. Возникшие факторы могут повлиять на увеличение уровня воды в озере Ханка, а также в других реках.

Кроме того, тропический воздух, скорее всего, будет усиленно выноситься в северном направлении, в сторону реки Амур. В конце июня температура воздуха на территории провинции Хейлунцзян и Амурской области может достичь 45 градусов Цельсия — отметил главный синоптик.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде 15 июня.

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