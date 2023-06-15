Тайфуны испортят лето — синоптики прогнозируют жуткие последствия в Приморье

По словам Бориса Кубая, в ближайшее время ожидается активная работа тайфунного инкубатора, который сейчас находится в районе Филиппинских островов. Из-за этого уже в конце июня над Приморьем может нависнуть угроза 4 по счету тайфуна. Он может «открыть путь» другим тайфунам, из-за чего лето в теории станет дождливым и влажным.