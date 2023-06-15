В Приморье появилась икра «королевского лосося» за 10 тысяч рублей

Posted 15 июня 2023, 04:27
Published 15 июня 2023, 04:27
Modified 15 июня 2023, 04:29
Updated 15 июня 2023, 04:29
Начнём с того, что это — икра чавычи — самой редкой и ценной красной рыбы, которая идёт на нерест самой первой из лососевых — в начале июня. За это она получила своё название «королевский лосось». Соответственно, и икра у неё будет не из дешевых.
Однако эксперты объясняют высокую стоимость не только происхождением икры, но и тем, что сейчас в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ. Большая часть «королевского» деликатеса сразу отправилась на мероприятие в Северной столице. А дальневосточникам достались только остатки — по баснословно дорогим ценам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о настоящем дефиците икры в Москве и на Дальнем Востоке. Издание провело разбор цен и надежности производителей «красного золота».