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Posted 15 июня 2023, 04:27

Published 15 июня 2023, 04:27

Modified 15 июня 2023, 04:29

Updated 15 июня 2023, 04:29

В Приморье появилась икра «королевского лосося» за 10 тысяч рублей

В Приморье появилась икра «королевского лосося» за 10 тысяч рублей

15 июня 2023, 04:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Люди
На прилавках приморских магазинов появилась икра по действительно королевской цене — 5 тысяч рублей за полкило. «Восток-Медиа» решили выяснить, откуда складываются такие впечатляющие цифры.

Начнём с того, что это — икра чавычи — самой редкой и ценной красной рыбы, которая идёт на нерест самой первой из лососевых — в начале июня. За это она получила своё название «королевский лосось». Соответственно, и икра у неё будет не из дешевых.

Однако эксперты объясняют высокую стоимость не только происхождением икры, но и тем, что сейчас в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ. Большая часть «королевского» деликатеса сразу отправилась на мероприятие в Северной столице. А дальневосточникам достались только остатки — по баснословно дорогим ценам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о настоящем дефиците икры в Москве и на Дальнем Востоке. Издание провело разбор цен и надежности производителей «красного золота».

Москва плачет: икорный бизнес Дальнего Востока загибается?
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#Новости#Общество#Экономика#Санкт-Петербург#Красная икра#Приморский край#Люди
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