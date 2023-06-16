РЭО и Татарстан подписали соглашение о создании объектов ТКО на основе концессий

Глава ППК «РЭО» рассказал о целях и задачах подписанного соглашения. По его словам, в Татарстане будут реализованы два инвестиционных проекта по строительству предприятий отрасли обращения с отходами на основе концессий. В регионе уже готова к реализации дорожная карта, по которой начнется возведение двух комплексов мощностью 1,1 миллиона тонн в год. На постройку и запуск таких объектов будет направлено свыше 15 миллиардов рублей инвестиционных средств. Российский экологический оператор планирует обеспечить финансирование проектов в объеме 95% от их стоимости. Буцаев также отметил, что на отведенных под строительство территориях уже начались изыскания.