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Posted 16 июня 2023, 15:59

Published 16 июня 2023, 15:59

Modified 16 июня 2023, 16:01

Updated 16 июня 2023, 16:01

РЭО и Татарстан подписали соглашение о создании объектов ТКО на основе концессий

16 июня 2023, 15:59
Инициативы по запуску в эксплуатацию новых мощностей отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Татарстан будут воплощены благодаря концессионным соглашениям.

Предусматривающее выполнение такой работы соглашение на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и глава республики Рустам Минниханов. Как сообщает inkazan.ru, заключение договоренности проходило при поддержке зампреда российского правительства Виктории Абрамченко.

Глава ППК «РЭО» рассказал о целях и задачах подписанного соглашения. По его словам, в Татарстане будут реализованы два инвестиционных проекта по строительству предприятий отрасли обращения с отходами на основе концессий. В регионе уже готова к реализации дорожная карта, по которой начнется возведение двух комплексов мощностью 1,1 миллиона тонн в год. На постройку и запуск таких объектов будет направлено свыше 15 миллиардов рублей инвестиционных средств. Российский экологический оператор планирует обеспечить финансирование проектов в объеме 95% от их стоимости. Буцаев также отметил, что на отведенных под строительство территориях уже начались изыскания.

Концессионные соглашения, которые сейчас готовятся к реализации в Татарстане, станут одними из самых крупных по объему инвестиций в стране.

Работа таких новых предприятий поможет республике приблизиться к выполнению целевых показателей по сокращению объема отправляемого на захоронение мусора вдвое и 100%-ной сортировке всех образующихся отходов.

ППК «Российский экологический оператор» учреждена согласно указу президента от 14 января 2019 года. Главная задача компании — формирование комплексной системы обращения с ТКО в стране. В национальном проекте «Экология» указано, что по итогу деятельности РЭО тоннаж отправляемых на захоронение отходов должен значительно сократиться, таким образом уменьшив экологическую нагрузку на население. К 2030 году в регионах должны будут отправлять на сортировку 100% мусора, а также вдвое сократить количество отходов, подлежащих захоронению. Для выполнения таких показателей в РФ ведется построение экономики замкнутого цикла.

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