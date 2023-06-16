РЭО и Татарстан подписали соглашение о создании объектов ТКО на основе концессий

Posted 16 июня 2023, 15:59
Published 16 июня 2023, 15:59
Modified 16 июня 2023, 16:01
Updated 16 июня 2023, 16:01
Предусматривающее выполнение такой работы соглашение на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и глава республики Рустам Минниханов. Как сообщает inkazan.ru, заключение договоренности проходило при поддержке зампреда российского правительства Виктории Абрамченко.
Глава ППК «РЭО» рассказал о целях и задачах подписанного соглашения. По его словам, в Татарстане будут реализованы два инвестиционных проекта по строительству предприятий отрасли обращения с отходами на основе концессий. В регионе уже готова к реализации дорожная карта, по которой начнется возведение двух комплексов мощностью 1,1 миллиона тонн в год. На постройку и запуск таких объектов будет направлено свыше 15 миллиардов рублей инвестиционных средств. Российский экологический оператор планирует обеспечить финансирование проектов в объеме 95% от их стоимости. Буцаев также отметил, что на отведенных под строительство территориях уже начались изыскания.
Концессионные соглашения, которые сейчас готовятся к реализации в Татарстане, станут одними из самых крупных по объему инвестиций в стране.
Работа таких новых предприятий поможет республике приблизиться к выполнению целевых показателей по сокращению объема отправляемого на захоронение мусора вдвое и 100%-ной сортировке всех образующихся отходов.
ППК «Российский экологический оператор» учреждена согласно указу президента от 14 января 2019 года. Главная задача компании — формирование комплексной системы обращения с ТКО в стране. В национальном проекте «Экология» указано, что по итогу деятельности РЭО тоннаж отправляемых на захоронение отходов должен значительно сократиться, таким образом уменьшив экологическую нагрузку на население. К 2030 году в регионах должны будут отправлять на сортировку 100% мусора, а также вдвое сократить количество отходов, подлежащих захоронению. Для выполнения таких показателей в РФ ведется построение экономики замкнутого цикла.