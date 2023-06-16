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Posted 16 июня 2023, 16:16

Published 16 июня 2023, 16:16

Modified 16 июня 2023, 16:21

Updated 16 июня 2023, 16:21

В Кабардино-Балкарии куриный фарш выпускался под видом свино-говяжьего

16 июня 2023, 16:16
Сотрудники Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора выявили неверный состав продукции, выпускаемой одним из предприятий в Кабардино-Балкарии.

Анализ данных системы «Меркурий» установил, что под видом свино-говяжьего фарша было продано гораздо более дешевый куриный фарш.

Как пишет nation-news.ru со ссылкой на портал «МАНГАЗЕЯ», ветеринарный врач оформила как свино-говяжий фарш около 40 килограммов куриного.

В Роспотребнадзоре ветврачу вынесено предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

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