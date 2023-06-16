В Кабардино-Балкарии куриный фарш выпускался под видом свино-говяжьего

Posted 16 июня 2023, 16:16
Published 16 июня 2023, 16:16
Modified 16 июня 2023, 16:21
Updated 16 июня 2023, 16:21
Анализ данных системы «Меркурий» установил, что под видом свино-говяжьего фарша было продано гораздо более дешевый куриный фарш.
Как пишет nation-news.ru со ссылкой на портал «МАНГАЗЕЯ», ветеринарный врач оформила как свино-говяжий фарш около 40 килограммов куриного.
В Роспотребнадзоре ветврачу вынесено предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.