В Приморье открыли первый участок новой трассы от Владивостока до Находки

Posted 16 июня 2023, 01:15
Published 16 июня 2023, 01:15
Modified 4 сентября 2023, 01:46
Updated 4 сентября 2023, 01:46
Две развязки и подъезд в Шкотово протяженностью 14 километров включает в себя первый пусковой комплекс, строительство которого уже завершено. Это новая четырехполосная трасса, на которой расположено восемь мостовых переходов, три путепровода и эстакада.
Приморцы могут добираться по этому участку дороги от Владивостока до Находки напраямую, без заездов в Артемовский, Штыково и Шкотово, что значительно сокращает время в пути. 14 июня первая очередь автодороги была открыта для автомобилистов.
Отметим, что трасса Владивосток-Находка-Порт Восточный имеет стратегическое значение для всего Приморского края. Являясь частью транспортного коридора «Приморье-1», она связывает регион с ключевым партнёром — Китаем. Еще большее значение для экономики региона строительство этой дороги приобретает в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным курса на Восток. Наличие таких транспортных артерий позволяет краю развиваться высокими темпами, открывая новые перспективы, создавая новые производства.
В ходе торжественного открытия участка трассы губернатор поздравил строителей с окончанием прокладки дороги, подчеркнув ее важность для развития туристической и транспортной отраслей Приморья.
«Для всех жителей и гостей края, кто планирует приехать к нам на отдых, ввод новой трассы — большое и радостное событие. Этот участок дороги позволит гораздо быстрее доезжать до Находки и близлежащих населенных пунктов. Открытие также важно и для грузового транспорта: большегрузные машины смогут свободно проезжать по ней. Трасса соединит приграничные переходы с „Восточным портом“, даст возможность проезжать транзитному транспорту, повысит объем грузоперевозок, даст новое дыхание экономике края. Окончание строительства дороги — большое достижение для Приморья», — заявил Олег Кожемяко, обозначив, что для строительства объекта из федерального бюджета удалось привлечь почти 22 миллиарда рублей.
По словам главы края, оставшийся участок дороги до Большого Камня планируется достроить в следующем году. Сейчас проект проходит госэкспертизу.
Напомним, дорога «Владивосток-Находка-Порт Восточный» начала строиться в далёком 2017 году, строительство затянулось, так как со стороны ряда структур были попытки приостановить работы. Однако глава региона смог отстоять этот проект в высоких кабинетах власти, дав понять, что дорога краю нужна, и он будет лоббировать достройку объекта.
Эту инициативу о строительстве трассы глава региона озвучил во время апрельской встречи с президентом России Владимиром Путиным и в ходе Дней Приморского края при Совете Федерации. Олег Кожемяко отметил особую значимость этого объекта дорожной инфраструктуры края в рамках переориентации российской экономики. Эта инициатива нашла поддержку главы государства и сенаторов. И сейчас после открытия первого участка крайне важно завершить все остальные работы.
О ключевой роли строящейся автодороги заявляют и инвесторы, которые реализуют свои логистические проекты на территории Приморья. Так, деятельность и стратегия развития в рамках взятого Приморьем курса на Восток «Морского порта „Суходол“ напрямую зависит от строительства трассы Владивосток-Находка-Порт Восточный. Об этом „Восток-Медиа“ сообщил генеральный директор порта „Суходол“ Сергей Кропотов.
«Не секрет, что на сегодняшний день строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный неоправданно затянулось. А порт „Суходол“ как никто другой заинтересован в скорейшем ее открытии. В июле–августе 2023 года мы запускаем порт, планируем увеличить перевозку большого количества различных грузов, а по тем дорогам, которые сегодня обеспечивают к нам подъезды техники, длинномеров, это делать небезопасно, ведет к дополнительным затратам: финансовым, логистическим и амортизационным», — подчеркнул Сергей Кропотов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что развитие приграничной, портовой, дорожно-транспортной и железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке стало явным приоритетом в экономике как для региональных, так и федеральных властей.