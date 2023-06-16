В Приморье открыли первый участок новой трассы от Владивостока до Находки

Эту инициативу о строительстве трассы глава региона озвучил во время апрельской встречи с президентом России Владимиром Путиным и в ходе Дней Приморского края при Совете Федерации. Олег Кожемяко отметил особую значимость этого объекта дорожной инфраструктуры края в рамках переориентации российской экономики. Эта инициатива нашла поддержку главы государства и сенаторов. И сейчас после открытия первого участка крайне важно завершить все остальные работы.