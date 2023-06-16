Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова посетила ЕАО



На встрече обсудили вопросы целевого обучения, дооснащения университета оборудованием, создание новых лабораторий, улучшения финансирования специальностей среднего профессионального образования. Также предметами разговора стали повышение престижа педагогических профессий, повышение туристического потенциала региона через совместные проекты с вузами, взаимодействие с потенциальными работодателями.



Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Анна Брайнес приняли участие в работе окружного семинара-совещания психологических служб ДФО «Сохранение ресурсности в условиях изменчивости социального поля», который прошел в ПГУ имени Шолом-Алейхема при поддержке Минобрнауки России.



В рамках визита Ольга Викторовна провела совещание с ректорами вузов Дальнего Востока на тему «Взаимодействие и развитие образовательных организаций высшего образования в решении актуальных вопросов», а также пообщалась со студентами и преподавателями в формате открытого диалога, осмотрела учебный корпус и общежитие, которые открылись после капитального ремонта.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова будет лично курировать базовый вуз автономии.