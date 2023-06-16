Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова посетила ЕАО

Posted 16 июня 2023, 10:20
Published 16 июня 2023, 10:20
Modified 25 июня 2023, 05:42
Updated 25 июня 2023, 05:42
«Губернатор области Ростислав Эрнстович Гольдштейн уделяет особое внимание выстраиванию взаимодействия с базовым вузом автономии. Сегодня Приамурский государственный университет готовит кадры, которые необходимы для развития экономики. В частности, горнорудной промышленности. В молодежной политике мы опираемся на активную студенческую молодежь, которая связывает свое будущее с нашим регионом», — говорит Илья Семенов.
Как сообщили в управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства области, в этом году Приамурский госуниверситет имени Шолом-Алейхема вошел в число вузов-победителей программы «Приоритет 2030» дальневосточного трека. Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила особую важность этого события:
«У университета большой потенциал, хорошие кадры, неравнодушные педагоги. Во время общения с коллективом, со студентами я услышала о многих проектах, которые раньше нигде не встречала. Основной вопрос, который сегодня стоит перед нами — это необходимость специализации вузов Дальнего Востока, чтобы каждый глубоко развивался в своей сфере. Первый шаг на пути к этому — возрождение Совета ректоров» — сказала она.
На встрече обсудили вопросы целевого обучения, дооснащения университета оборудованием, создание новых лабораторий, улучшения финансирования специальностей среднего профессионального образования. Также предметами разговора стали повышение престижа педагогических профессий, повышение туристического потенциала региона через совместные проекты с вузами, взаимодействие с потенциальными работодателями.
Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Анна Брайнес приняли участие в работе окружного семинара-совещания психологических служб ДФО «Сохранение ресурсности в условиях изменчивости социального поля», который прошел в ПГУ имени Шолом-Алейхема при поддержке Минобрнауки России.
В рамках визита Ольга Викторовна провела совещание с ректорами вузов Дальнего Востока на тему «Взаимодействие и развитие образовательных организаций высшего образования в решении актуальных вопросов», а также пообщалась со студентами и преподавателями в формате открытого диалога, осмотрела учебный корпус и общежитие, которые открылись после капитального ремонта.
Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова будет лично курировать базовый вуз автономии.