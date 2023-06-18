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Posted 18 июня 2023, 06:33

Published 18 июня 2023, 06:33

Modified 18 июня 2023, 06:33

Updated 18 июня 2023, 06:33

Семь машин пострадали в ДТП во Владивостоке — видео

Семь машин пострадали в ДТП во Владивостоке — видео

18 июня 2023, 06:33
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Происшествие
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во Владивостоке в районе улицы Шилкинская, 4а.

Как сообщают новые меди, виновником аварии стал, предположительно, грузовичок-эвакуатор, в народе именуемый «воровайкой».

В какой-то момент — водителя в кабине не было — грузовик покатился вниз. По дороге он собрал в одну тесную компанию Toyota Ipsum, Suzuki Swift, Nissan Avenir, Nissan Wingroad, Toyota Wish и автобус ГАЗель.

Радует тот факт, что в ДТП никто не пострадал, ну, а владельцам побитых машин не позавидуешь, конечно.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о массовом ДТП в районе Седанки.

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#Новости#Видео#Владивосток#Происшествие#Массовое ДТП#Приморский край#ДТП
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