Семь машин пострадали в ДТП во Владивостоке — видео

Posted 18 июня 2023, 06:33
Published 18 июня 2023, 06:33
Modified 18 июня 2023, 06:33
Updated 18 июня 2023, 06:33
Как сообщают новые меди, виновником аварии стал, предположительно, грузовичок-эвакуатор, в народе именуемый «воровайкой».
В какой-то момент — водителя в кабине не было — грузовик покатился вниз. По дороге он собрал в одну тесную компанию Toyota Ipsum, Suzuki Swift, Nissan Avenir, Nissan Wingroad, Toyota Wish и автобус ГАЗель.
Радует тот факт, что в ДТП никто не пострадал, ну, а владельцам побитых машин не позавидуешь, конечно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о массовом ДТП в районе Седанки.