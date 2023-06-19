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Posted 19 июня 2023, 07:17

Published 19 июня 2023, 07:17

Modified 19 июня 2023, 07:19

Updated 19 июня 2023, 07:19

Карты Union Pay Примсоцбанка — одни из немногих, которые работают за рубежом

Карты Union Pay Примсоцбанка — одни из немногих, которые работают за рубежом

19 июня 2023, 07:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Банки
Карты Union Pay ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не попали под западные санкции, поэтому свободно работают за рубежом.

Аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН заявил, что карты Union Pay банков, попавших под санкции, за границей не работают.

По его словам, шансы совершать платежи за рубежом есть только у держателей карт таких банков, как ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Газпромбанк и Россельхозбанк.

Напомним, до 31 июля кредитную карту UnionPay в Примсоцбанке можно оформить без комиссии за выпуск.

Для того, чтобы оформить карту UnionPay необходимо:

1. Подать заявку на выпуск карты на сайте Банка.
2. Посетить любой офис Банка в одном из регионов его присутствия с паспортом и подать заявление на оформление карты UnionPay.

Подробности о карте Union Pay можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

https://pskb.com/?erid=LjN8K315R Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

#Новости#Экономика#Банковские карты#Банки#Приморский край
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