Карты Union Pay Примсоцбанка — одни из немногих, которые работают за рубежом

По его словам, шансы совершать платежи за рубежом есть только у держателей карт таких банков, как ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Газпромбанк и Россельхозбанк.



Напомним, до 31 июля кредитную карту UnionPay в Примсоцбанке можно оформить без комиссии за выпуск.



Для того, чтобы оформить карту UnionPay необходимо:



1. Подать заявку на выпуск карты на сайте Банка.

2. Посетить любой офис Банка в одном из регионов его присутствия с паспортом и подать заявление на оформление карты UnionPay.



Подробности о карте Union Pay можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.