Карты Union Pay Примсоцбанка — одни из немногих, которые работают за рубежом

Posted 19 июня 2023, 07:17
Published 19 июня 2023, 07:17
Modified 19 июня 2023, 07:19
Updated 19 июня 2023, 07:19
Аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН заявил, что карты Union Pay банков, попавших под санкции, за границей не работают.
По его словам, шансы совершать платежи за рубежом есть только у держателей карт таких банков, как ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Газпромбанк и Россельхозбанк.
Напомним, до 31 июля кредитную карту UnionPay в Примсоцбанке можно оформить без комиссии за выпуск.
Для того, чтобы оформить карту UnionPay необходимо:
1. Подать заявку на выпуск карты на сайте Банка.
2. Посетить любой офис Банка в одном из регионов его присутствия с паспортом и подать заявление на оформление карты UnionPay.
Подробности о карте Union Pay можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.
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