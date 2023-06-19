Важный чиновник Владивостокской таможни получил приговор за ряд махинаций

Posted 19 июня 2023, 09:36
Published 19 июня 2023, 09:36
Modified 19 июня 2023, 09:38
Updated 19 июня 2023, 09:38
В краевой прокуратуре сообщили, что с марта по сентябрь 2020 года осуждённый получил взятку. За деньги он обещал директору транспортной компании проигнорировать ввоз незадекларированного товара на территорию России.
Из-за этого предприниматель несколько раз привёз товар из иностранного государства, не платя необходимые таможенные платежи и не попадая под положенную административную ответственность.
Общий размер взятки превысил миллион рублей, отметили в ведомстве.
Более того, в 2020 году фигурант предложил коллеге помощь — освободить от ответственности за получение взятки. Для этого он попросил у него миллион рублей — «за труды» и якобы подкуп вышестоящих чинов таможни.
Деньги замначальника получил, но никаких обязательств выполнять не стал, просто «положив себе в карман».
В итоге суд приговорил афериста к 11 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере более 3,7 миллиона рублей. Суд также лишил осужденного специального звания — «советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса» и запретил занимать должности, предполагающие власть и руководство, на 6 лет.
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