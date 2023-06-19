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Posted 19 июня 2023, 05:10

Published 19 июня 2023, 05:10

Modified 19 июня 2023, 05:12

Updated 19 июня 2023, 05:12

Волонтёры акции «Вода России» в Хабаровском крае провели больше 30 субботников

Волонтёры акции «Вода России» в Хабаровском крае провели больше 30 субботников

19 июня 2023, 05:10
Фото: Правительство Хабаровского кра.
Акция «Вода России» в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» пятый год подряд проходит в Хабаровском крае.

За два месяца в ней приняли участие более тысячи жителей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Солнечного, Хабаровского, Нанайского, Бикинского, Николаевского, Советско-Гаванского муниципальных районов. Активисты провели свыше 30 субботников и очистили от мусора более 20 километров берегов рек, озер и морского побережья.

Весной к акции впервые присоединились ТОС «Ривердэй» (Индустриальный район Хабаровска), ФГБУ «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края», администрация Корфовского городского поселения, ООО «КРКА Фарма», ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток». Инициативная группа хабаровчан организовала также уборку Амурской протоки и склона в районе Спасо-Преображенского кафедрального собора. Помощь в вывозе мусора оказал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Амбассадором волонтерской акции «Вода России» в крае второй год подряд стал Семен Брусников, солист популярной рок-группы «Двадцать».

— Ежегодно среди участников акции много детей и подростков. Они на деле демонстрируют взрослым, как нужно заботиться о природе, проявлять уважение к себе и своим землякам. За два месяца добровольцы очистили берега Амура и его протоков, рек Девятка, Силинка, Бикин, Уссури, Красная Речка, озера Мылка, дамбы-плотины водохранилища, побережье бухт Обманная и Фальшивая в Татарском проливе. Теперь от самих местных жителей зависит, в каком состоянии окажутся эти берега в следующем году, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

В минприроды края назвали самых активных организаторов акции. Это Хабаровское краевое отделение «Всероссийского общества охраны природы», детский технопарк «Кванториум» Комсомольска-на-Амуре, администрации городских округов, муниципальных районов и поселений края, детские сады, школы, техникумы, дома культуры, библиотеки, молодежные центры, МУП «Водоканал» (Хабаровск), Хабаровский филиал Камышловского электротехнического завода ОАО «Элтеза», Хабаровский ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Томск», ООО «Удинск-Золото», ДВ дирекция инфраструктуры — СП Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД», ДВЖД — филиал ОАО «РЖД», ООО «Хабавтотранс ДВ», центр защиты леса Хабаровского края, ООО «Растим лес», Амурское бассейновое водное управление Росводресурсов, школьные лесничества «Растим лес вместе» из сел Мичуринское и Ильинка.

Акция продлится до октября, а при благоприятных погодных условиях и дольше. Присоединиться к ней могут жители любого населенного пункта на территории края. План мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов на 2023 год и контакты организаторов волонтерской акции в населенных пунктах края указаны на сайте регионального минприроды: mpr.khabkrai.ru.

Минприроды России рекомендует организаторам акции регистрировать участников мероприятий на официальном сайте берегдобрыхдел.рф. По итогам года планируется отметить наиболее активных экологических волонтеров.

#Хабаровский край
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