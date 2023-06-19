Волонтёры акции «Вода России» в Хабаровском крае провели больше 30 субботников

Акция продлится до октября, а при благоприятных погодных условиях и дольше. Присоединиться к ней могут жители любого населенного пункта на территории края. План мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов на 2023 год и контакты организаторов волонтерской акции в населенных пунктах края указаны на сайте регионального минприроды: mpr.khabkrai.ru.