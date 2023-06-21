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Posted 21 июня 2023, 08:12

Published 21 июня 2023, 08:12

Modified 21 июня 2023, 08:15

Updated 21 июня 2023, 08:15

Ходьба, лекции и зрелища: подробная программа на День Молодёжи во Владивостоке

Ходьба, лекции и зрелища: подробная программа на День Молодёжи во Владивостоке

21 июня 2023, 08:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Город
День молодёжи во Владивостоке пройдёт ярко и занимательно для горожан. Организаторы мероприятия подготовили развлечения и полезные занятия на любой вкус.

В администрации города рассказали о том, что начнётся день со спортивной нотки на парковке Набережной Цесаревича.

  • В 10.30 стартует акция «10 тысяч шагов к жизни». Эта цифра основана на рекомендации от ВОЗ проходить пешком 6-10 тысяч шагов ежедневно. Участники должны будут пройти регистрацию и получить свой номер. На финише каждого ждёт памятный знак.
  • В 11.00 в малом шатре пройдёт лекция о здоровье и пользе физической активности.
  • С 12.00 до 14.00 гостей ожидает концерт творческих коллективов города. А с 12.00 до 15.00 — показательные выступления спортсменов по трикингу — особому околоакробатическому виду спорта.
  • В 12:00 стартуют «Образовательные Мастер классы» от IT-колледжа ВВГУ IThub Владивосток.
  • С 14.00 начнётся открытая творческая программа для музыкантов и танцоров Владивостока.
  • В 15:00 в малом шатре начнется встреча «Учитель для Владивостока: компетенции и возможности».
  • В 16.00 запланирован мастер-класс профориентации, на котором молодёжь сможет пройти экспресс-диагностику на предрасположенность к различным видам деятельности.

Отметим, что это — далеко не все активности в рамках мероприятия.

Напомним, Владивосток стал одним из 15 городов России, где пройдет Федеральный День молодежи. Гостей праздника будет ждать множество лекций, мастер-классов, ярмарок вакансий и творческих выступлению. В конце фестиваля выступит группа RASA.

Вход на площадку Дня молодежи бесплатный для всех желающих, но только по предварительной регистрации на сайте.

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