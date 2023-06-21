Ходьба, лекции и зрелища: подробная программа на День Молодёжи во Владивостоке

Posted 21 июня 2023, 08:12
Published 21 июня 2023, 08:12
Modified 21 июня 2023, 08:15
Updated 21 июня 2023, 08:15
В администрации города рассказали о том, что начнётся день со спортивной нотки на парковке Набережной Цесаревича.
Отметим, что это — далеко не все активности в рамках мероприятия.
Напомним, Владивосток стал одним из 15 городов России, где пройдет Федеральный День молодежи. Гостей праздника будет ждать множество лекций, мастер-классов, ярмарок вакансий и творческих выступлению. В конце фестиваля выступит группа RASA.
Вход на площадку Дня молодежи бесплатный для всех желающих, но только по предварительной регистрации на сайте.