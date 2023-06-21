Крышесносные новости: в Забайкалье ветер смог «поломать» школу

Представители пресс-службы отметили, что пока не известна общая сумма ущерба, которую готовится установить руководство образовательного учреждения через подготовку сметы. После этого будет определен источник финансирования необходимых работ. Успеют ли вернуть крышу на место до начала учебного года — остаётся только надеяться.