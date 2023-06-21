Крышесносные новости: в Забайкалье ветер смог «поломать» школу

Posted 20 июня 2023, 23:49
Published 20 июня 2023, 23:49
Modified 25 июня 2023, 05:59
Updated 25 июня 2023, 05:59
На прошедших выходных в Забайкальском крае бушевал сильный ветер. Поднимал в высь целофановые пакеты, разносил пыль по городам, сдувал с ног пешеходов. В общем, бушевал так, что крышу снесло. У школы. В селе Передняя Бырка Борзинского района.
Как сообщили в пресс-службе Минобразования Забайкальского края, пострадавших в результате происшествия не было. Дети по воле судьбы и графика обучения в момент инцидента находились на летних каникулах.
Представители пресс-службы отметили, что пока не известна общая сумма ущерба, которую готовится установить руководство образовательного учреждения через подготовку сметы. После этого будет определен источник финансирования необходимых работ. Успеют ли вернуть крышу на место до начала учебного года — остаётся только надеяться.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что самые маленькие учительские зарплаты нашли в Забайкалье.