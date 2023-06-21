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Posted 21 июня 2023, 04:43

Published 21 июня 2023, 04:43

Modified 18 июля 2023, 08:08

Updated 18 июля 2023, 08:08

«Очень горько и обидно»: жительница Приморья поделилась утратой

«Очень горько и обидно»: жительница Приморья поделилась утратой

21 июня 2023, 04:43
Фото: Midjourney.
Сюжет
Дети
Неизвестные забрали рюкзак маленького ребенка — поделилась жительница Владивостока в соцсетях. Ее сын оставил предмет на автобусной остановке, но буквально через пару минут вещь пропала.

По словам матери, они с сыном случайно оставили желтый маленький рюкзачок на скамейке автобусной остановки, а когда через пару минут вернулись за ним — вещи уже и след простыл.

В новые медиа она отметила, что важных вещей внутри не было, однако сам факт оставил неприятные эмоции, ведь женщина не поняла, кому мог понадобиться детский яркий небольшой портфель, тем более — почти пустой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мальчике, который пропал из дома.

Пропавшего в Приморье мальчика нашли на железнодорожных путях
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