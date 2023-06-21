«Очень горько и обидно»: жительница Приморья поделилась утратой

Posted 21 июня 2023, 04:43
Published 21 июня 2023, 04:43
Modified 18 июля 2023, 08:08
Updated 18 июля 2023, 08:08
По словам матери, они с сыном случайно оставили желтый маленький рюкзачок на скамейке автобусной остановки, а когда через пару минут вернулись за ним — вещи уже и след простыл.
В новые медиа она отметила, что важных вещей внутри не было, однако сам факт оставил неприятные эмоции, ведь женщина не поняла, кому мог понадобиться детский яркий небольшой портфель, тем более — почти пустой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мальчике, который пропал из дома.