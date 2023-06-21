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Posted 21 июня 2023, 08:21

Published 21 июня 2023, 08:21

Modified 21 июня 2023, 08:23

Updated 21 июня 2023, 08:23

Моделью для уникального граффити во Владивостоке станет самка леопарда

Танец самки на миллион — Владивостоку напомнили, что он может получить — видео

21 июня 2023, 08:21
Фото: Midjourney.

Моделью для уникального граффити во Владивостоке станет самка леопарда

Сюжет
Земля леопарда
Её зовут Бэри, и она — невероятно сексуальная кошечка. А её танец, снятый на видео и попавший в Интернет, собрал миллионы просмотров. Она там так изгибается!

Красотка Бэри — самка дальневосточного леопарда. И видео с её «танцем», записанное на фотоловушку нацпарка «Земли леопарда» действительно набрало в Интернете более миллиона просмотров. Ну разве могла другая пятнистая малышка стать музой и моделью для уникального граффити с изображением леопарда, которое может появиться во Владивостоке взамен утраченного рисунка знаменитого арт-художника Sonny, который располагался на корпусе Б бывшего ДВГТУ.

— Быть или не быть огромному граффити дальневосточного леопарда на рампе верхней площадки набережной Спортивной гавани Владивостока зависит только от вас, дорогие друзья «Земли леопарда», — обратились к жителям не только Приморья и краевого центра, но и всего ДФО и даже России в нацпарке. — В настоящее время запущена краудфандинговая инициатива художника Юрия Шишкова по изображению Бэри на крупном — около 21 квадратного метра — панно. Именно вы можете внести свой вклад в создание нового арт-объекта в самом центре Дальнего Востока.

А музой художника стала именно Бэри, вдохновением — её танец. Чувственный (любого мужественного леопарда с ума сведёт на раз) и невероятно милый — с точки зрения человека.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что граффити с Бэри может появиться во Владивостоке.

Граффити с леопардом вернётся во Владивосток
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#Новости#Видео#Земля леопарда#Нацпарк#Приморский край#Леопарды
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