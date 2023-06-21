Танец самки на миллион — Владивостоку напомнили, что он может получить — видео

Красотка Бэри — самка дальневосточного леопарда. И видео с её «танцем», записанное на фотоловушку нацпарка «Земли леопарда» действительно набрало в Интернете более миллиона просмотров. Ну разве могла другая пятнистая малышка стать музой и моделью для уникального граффити с изображением леопарда, которое может появиться во Владивостоке взамен утраченного рисунка знаменитого арт-художника Sonny, который располагался на корпусе Б бывшего ДВГТУ.