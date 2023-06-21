Танец самки на миллион — Владивостоку напомнили, что он может получить — видео

Posted 21 июня 2023, 08:21
Published 21 июня 2023, 08:21
Modified 21 июня 2023, 08:23
Updated 21 июня 2023, 08:23
Красотка Бэри — самка дальневосточного леопарда. И видео с её «танцем», записанное на фотоловушку нацпарка «Земли леопарда» действительно набрало в Интернете более миллиона просмотров. Ну разве могла другая пятнистая малышка стать музой и моделью для уникального граффити с изображением леопарда, которое может появиться во Владивостоке взамен утраченного рисунка знаменитого арт-художника Sonny, который располагался на корпусе Б бывшего ДВГТУ.
— Быть или не быть огромному граффити дальневосточного леопарда на рампе верхней площадки набережной Спортивной гавани Владивостока зависит только от вас, дорогие друзья «Земли леопарда», — обратились к жителям не только Приморья и краевого центра, но и всего ДФО и даже России в нацпарке. — В настоящее время запущена краудфандинговая инициатива художника Юрия Шишкова по изображению Бэри на крупном — около 21 квадратного метра — панно. Именно вы можете внести свой вклад в создание нового арт-объекта в самом центре Дальнего Востока.
А музой художника стала именно Бэри, вдохновением — её танец. Чувственный (любого мужественного леопарда с ума сведёт на раз) и невероятно милый — с точки зрения человека.