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Posted 22 июня 2023, 01:20

Published 22 июня 2023, 01:20

Modified 22 июня 2023, 01:22

Updated 22 июня 2023, 01:22

Когда прекратятся дожди? Синоптики уточнили прогноз по циклону в Приморье

22 июня 2023, 01:20
Сюжет
Тропический ливень — лето 2023
Основной вихрь циклона сейчас находится на юге Приморья. Под ударом Хасанский район — но что ждёт Приморье в течение дня и завтра?

В «Маглипогоде» сообщили, что во Владивостоке в течение дня будут появляться ливни, возможна гроза и тропический ливень.

«На юге Приморского края до завтрашнего утра действует предупреждение №1. В этих районах пройдут сильные дожди, временами очень сильные, а местами пройдут тропические ливни и грозы с большим количеством осадков за короткое время. Местами может выпасть более 100 мм за 12 часов и менее», — подчеркнул Руслан Юрковский.

Действие циклона сохранится вплоть до утра пятницы, 23 июня.

В пятницу местами продолжатся ливни, иногда грозы — но без былого размаха. Дожди пройдут на востоке и юго-востоке края, но серьёзных подтоплений в их связи не ожидается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происходит во Владивостоке в разгар циклона.

Грозовые дожди и солнце: переменчивая погода испортит выходные в Приморье
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#Новости#Общество#Прогнозы#Приморский край#Тропический ливень — лето 2023
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