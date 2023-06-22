Когда прекратятся дожди? Синоптики уточнили прогноз по циклону в Приморье

Posted 22 июня 2023, 01:20
Published 22 июня 2023, 01:20
Modified 22 июня 2023, 01:22
Updated 22 июня 2023, 01:22
В «Маглипогоде» сообщили, что во Владивостоке в течение дня будут появляться ливни, возможна гроза и тропический ливень.
«На юге Приморского края до завтрашнего утра действует предупреждение №1. В этих районах пройдут сильные дожди, временами очень сильные, а местами пройдут тропические ливни и грозы с большим количеством осадков за короткое время. Местами может выпасть более 100 мм за 12 часов и менее», — подчеркнул Руслан Юрковский.
Действие циклона сохранится вплоть до утра пятницы, 23 июня.
В пятницу местами продолжатся ливни, иногда грозы — но без былого размаха. Дожди пройдут на востоке и юго-востоке края, но серьёзных подтоплений в их связи не ожидается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происходит во Владивостоке в разгар циклона.