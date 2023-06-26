Финал жуткой трагедии: МЧС нашли тело третьего утонувшего ребёнка в Приморье

Posted 25 июня 2023, 23:16
Published 25 июня 2023, 23:16
Modified 25 июня 2023, 23:18
Updated 25 июня 2023, 23:18
«Найдено тело третьего утонувшего ребёнка», — гласит сообщение ведомства.
Отметим, что всего в реке утонуло трое несовершеннолетних — тела двоих спасатели извлекли из реки вечером 25 июня.
Ранее сообщалось, что четверо друзей пошли купаться на реку. Один из мальчиков начал тонуть и звать на помощь. Остальные ребята кинулись его спасать — их унесло течением, а сам мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег. Он побежал домой и рассказал обо всем матери.
Немедленно вызвали спасателей и силовые структуры. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Дети считались пропавшими, пока не нашли тело первого из них в реке.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этом жутком случае.