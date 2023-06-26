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Posted 25 июня 2023, 23:16

Published 25 июня 2023, 23:16

Modified 25 июня 2023, 23:18

Updated 25 июня 2023, 23:18

МЧС нашли тело третьего утонувшего ребёнка в Приморье

Финал жуткой трагедии: МЧС нашли тело третьего утонувшего ребёнка в Приморье

25 июня 2023, 23:16
Фото: 1MI.

МЧС нашли тело третьего утонувшего ребёнка в Приморье

Сюжет
Дети
Специалисты МЧС нашли тело третьего утонувшего ребёнка в реке Арсеньевка села Новосысоевка Яковлевского округа. Сообщение об этом пришло утром 26 июня.

«Найдено тело третьего утонувшего ребёнка», — гласит сообщение ведомства.

Отметим, что всего в реке утонуло трое несовершеннолетних — тела двоих спасатели извлекли из реки вечером 25 июня.

Ранее сообщалось, что четверо друзей пошли купаться на реку. Один из мальчиков начал тонуть и звать на помощь. Остальные ребята кинулись его спасать — их унесло течением, а сам мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег. Он побежал домой и рассказал обо всем матери.

Немедленно вызвали спасателей и силовые структуры. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Дети считались пропавшими, пока не нашли тело первого из них в реке.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом жутком случае.

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