Финал жуткой трагедии: МЧС нашли тело третьего утонувшего ребёнка в Приморье

Ранее сообщалось, что четверо друзей пошли купаться на реку. Один из мальчиков начал тонуть и звать на помощь. Остальные ребята кинулись его спасать — их унесло течением, а сам мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег. Он побежал домой и рассказал обо всем матери.