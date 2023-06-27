«Каблучки, макияж и этот день — наш»: сколько стоил выпускной в Приморье в 2023 году?

Posted 26 июня 2023, 21:39
Published 26 июня 2023, 21:39
Modified 30 июня 2023, 00:56
Updated 30 июня 2023, 00:56
Школа — главный «враг» родительского кошелька. На протяжении всего обучения взрослым необходимо сдавать на шторы, на подарок учителю, на поездку в другой город. И так все 11 лет.
Наконец, всё заканчивается и, казалось бы, можно выдохнуть с облегчением. Но нет. Ведь последний день в стенах родного учебного заведения — станет и самым дорогим. «Восток-Медиа» посчитало, во сколько в 2023 году обошелся последний миг в роли школьника в Приморском крае. Расчёты будем делать на одного человека.
Выпускной — это почти как репетиция свадьбы. Подготовка, церемония, последующий банкет. Траты, конечно, не такие высокие, но тоже бьют по карману. Именно поэтому во многих школах сбор средств начинается с начала учебного года. На что же нужны такие суммы?
Серьёзные траты начинались уже на этапе сборов. Тут родителям мальчиков повезло больше, ведь в их списке не было таких пунктов как маникюр, макияж, причёска и прочих процедур. Для парней главный атрибут вечера — костюм. Цены очень зависят от места приобретения. Но если говорить о местных магазинах, специализирующихся именно на продаже официальной одежды, то потратиться меньше 20 тысяч рублей мало у кого получилось.
Что же с прекрасными дамами? Макияж, причёска и маникюр у хорошо мастера обошлись от 10 тысяч рублей и выше.
Дальше платье. Как в ситуации с мужскими костюмами, в салонах города приобретение платья вышло дороже, нежели заказ. Но, если мы уже стали говорить о местных торговых локациях, то их и будем придерживаться. Ценовой сегмент праздничных платьев имеет большой разброс: от 9,5 тысяч рублей и до пятизначных чисел. В среднем — это 20 тысяч рублей.
Сюда же не забываем «приплюсовать» обувь и различные украшения, как парням так и девушкам. Это примерно ещё 5 тысяч рублей.
Итого, первый пункт наших расчетов уже показал, что выпускной — удовольствие не из дешёвых. Кавалерам на сборы в среднем было нужно 25 тысяч рублей, а дамам 35 тысяч рублей.
И это — минимум. Если спросить школьниц, сколько они (их родители) потратили на подготовку, то разница видна сразу:
«Платье у меня стоило 28 тысяч рублей. Туфли 8 тысяч. Сумка 9 тысяч. Сюда же причёска, макияж, маникюр, педикюр, косметолог заранее, шугаринг, окрашивание волос, а ещё брови. В сумме, знаете, мне кажется, я потратила больше 50 тысяч рублей. И, как я знаю, у всех девочек в моём классе вышло столько же или даже больше», — поделилась выпускница 2021 года из Артёма.
То есть в реальности траты превышают ожидаемые в 2 раза.
Увы и ах, но расходы на наряд это лишь начало. Как правило, выпускной делится на две части: торжественная, обычно проходит в стенах школы, а продолжение праздника — в ресторане. Всё это стоит немалых денег.
«Мы скидывались на цветы каждому учителю, который когда-либо учил нас. Плюс подарки первому учителю и классному руководителю. В общей сложности, по тысяч 5 с каждого ушло. Сюда же, как я помню, входили траты на украшение зала в школе: то есть всякие шарики, ленточки и прочее» — поделилась выпускница года из Арсеньева Юлия.
Предположим, что 5 тысяч — это минимум на подарки и цветы учителям. Теперь считаем стоимость зала для банкета.
Например, ценник за зал в «Геокуполе» во Владивостоке составлял 120 тысяч рублей, если верить ценам, которые публиковались на интернет-барахолках.
Поделив такую сумму на количество гостей, например, на 20 человек, выходило, что каждый должен будет заплатить 6 тысяч рублей.
Не забываем про транспорт, на котором выпускники будут передвигались из точки «А» в точку «Б». Обычно в такой праздничный вечер ребята выбирают лимузин, либо же «пати-бас».
Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил у выпускников 2023 года, что аренда такой праздничной машины, на 3 часа стоила 25 тысяч рублей. Ценник зависел от даты. Мы интересовались прайсом конкретно на 25 июня. В итоге вышло 1250 рублей с человека
Какой праздник без старого доброго тамады с шутками и шоу, верно? Цены скачут от времени и количества человек, которых вы хотите позвать. То есть полноценный сет, состоящий из ведущего, диджея с профессиональным оборудование, человека, который уже скоро сделает видеоклип с вечера, обошелся родителям выпускников в 79 тысяч рублей. За эту сумму выпускников развлекали 6 часов.
Если хочется попроще и подешевле, то можно было, конечно, нанять одного ведущего на 3 часа за 30 тысяч рублей. Но не все родители были согласны на такой урезанный вариант.
Что же мы имеем по итогу? Давайте считать вместе:
Получается, что выпускной в 2023 году в Приморье обошелся, в среднем, в 35 тысяч рублей. Не так уж и дорого, если учитывать, что многие начинают копить заранее за год или два. Вот только цены неизбежно растут — поэтому родителям приходится всё тяжелее оплачивать «хотелки» своих детей. Но такой вечер бывает лишь раз, так что можно и раскошелиться, чтобы запомнить его навсегда.