«Каблучки, макияж и этот день — наш»: сколько стоил выпускной в Приморье в 2023 году?

Серьёзные траты начинались уже на этапе сборов. Тут родителям мальчиков повезло больше, ведь в их списке не было таких пунктов как маникюр, макияж, причёска и прочих процедур. Для парней главный атрибут вечера — костюм. Цены очень зависят от места приобретения. Но если говорить о местных магазинах, специализирующихся именно на продаже официальной одежды, то потратиться меньше 20 тысяч рублей мало у кого получилось.