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Posted 26 июня 2023, 23:49

Published 26 июня 2023, 23:49

Modified 26 июня 2023, 23:51

Updated 26 июня 2023, 23:51

В аэропорту Владивосток задержали рейс на Сахалин — 150 человек ожидает вылета

В аэропорту Владивосток задержали рейс на Сахалин — 150 человек ожидает вылета

26 июня 2023, 23:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
В международном аэропорту Владивосток задержали рейс на Южно-Сахалинск. Вылет должен был произойти 26 июня — его перенесли на 10.15 27 июня.
«Планируемое время вылета 10 ч. 15 мин. 27.06.2023. На рейс заявлено 150 человек, в том числе 27 детей», — подчеркнули в дальневосточной транспортной прокуратуре.

Отмечается, что авиакомпания «Сибирь», которая выполняет рейс, разместила 90 пассажиров в гостиницах, предоставив им напитки и питание. 60 человек от гостиничных услуг отказались сами.

«Ситуация остается на контроле транспортной прокуратуры вплоть до отправки рейса», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что на борту самолета Владивосток-Новосибирск одному из пассажиров неожиданно стало плохо. Очевидцы отмечают, что бортпроводники вели себя очень профессионально и без паники, так же оперативно среагировали медики.

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