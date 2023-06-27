В аэропорту Владивосток задержали рейс на Сахалин — 150 человек ожидает вылета

Ранее «Восток-Медиа» писало, что на борту самолета Владивосток-Новосибирск одному из пассажиров неожиданно стало плохо. Очевидцы отмечают, что бортпроводники вели себя очень профессионально и без паники, так же оперативно среагировали медики.