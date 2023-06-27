В аэропорту Владивосток задержали рейс на Сахалин — 150 человек ожидает вылета

Posted 26 июня 2023, 23:49
Published 26 июня 2023, 23:49
Modified 26 июня 2023, 23:51
Updated 26 июня 2023, 23:51
«Планируемое время вылета 10 ч. 15 мин. 27.06.2023. На рейс заявлено 150 человек, в том числе 27 детей», — подчеркнули в дальневосточной транспортной прокуратуре.
Отмечается, что авиакомпания «Сибирь», которая выполняет рейс, разместила 90 пассажиров в гостиницах, предоставив им напитки и питание. 60 человек от гостиничных услуг отказались сами.
«Ситуация остается на контроле транспортной прокуратуры вплоть до отправки рейса», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что на борту самолета Владивосток-Новосибирск одному из пассажиров неожиданно стало плохо. Очевидцы отмечают, что бортпроводники вели себя очень профессионально и без паники, так же оперативно среагировали медики.