«Не ходим на детскую площадку»: собачья стая терроризирует жителей посёлка в Приморье

Posted 28 июня 2023, 01:28
Published 28 июня 2023, 01:28
Modified 28 июня 2023, 01:30
Updated 28 июня 2023, 01:30
«Кидаются на детей. На детскую площадку не выйдешь. Сама отбивалась от них несколько раз!», — пишет одна из местных жительниц в новых медиа.
В комментариях отметили, что, скорее всего, у некоторых собак есть владельцы.
«Ошейник есть — значит, это чьи-то собаки»;
«По весне уже писали про этих собак. Там такой скандал был за собак. Парень кидался чуть ли не драться на службу, говорил, что это их собаки, а не бездомные. Что их все кормят. Не знаю, чем та история закончилась»;
«К ним уже приезжали — и хозяева сразу нашлись, начали орать и долбить себя в грудь. Так что делают что-то, но, а толку?»
Ранее «Восток-Медиа» писало, как жительница Владивостока встала грудью на защиту агрессивной стаи.