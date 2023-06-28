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Posted 28 июня 2023, 01:28

Published 28 июня 2023, 01:28

Modified 28 июня 2023, 01:30

Updated 28 июня 2023, 01:30

«Не ходим на детскую площадку»: собачья стая терроризирует жителей посёлка в Приморье

«Не ходим на детскую площадку»: собачья стая терроризирует жителей посёлка в Приморье

28 июня 2023, 01:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Животные
В посёлке городского типа Новошахтинский возле Уссурийска в Приморье собачья стая мешает жить людям. По словам местных жителей, псы лают и даже могут накинуться.

«Кидаются на детей. На детскую площадку не выйдешь. Сама отбивалась от них несколько раз!», — пишет одна из местных жительниц в новых медиа.

В комментариях отметили, что, скорее всего, у некоторых собак есть владельцы.

«Ошейник есть — значит, это чьи-то собаки»;

«По весне уже писали про этих собак. Там такой скандал был за собак. Парень кидался чуть ли не драться на службу, говорил, что это их собаки, а не бездомные. Что их все кормят. Не знаю, чем та история закончилась»;

«К ним уже приезжали — и хозяева сразу нашлись, начали орать и долбить себя в грудь. Так что делают что-то, но, а толку?»

Ранее «Восток-Медиа» писало, как жительница Владивостока встала грудью на защиту агрессивной стаи.

Стая собак чуть не покалечила владивостокцев
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#Новости#Общество#Животные#Приморский край
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