vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2023, 00:53

Published 28 июня 2023, 00:53

Modified 28 июня 2023, 00:55

Updated 28 июня 2023, 00:55

Суперъяхта Nord стоимостью 300 миллионов долларов пришвартовалась во Владивостоке

Одна из самых больших яхт в мире пришвартовалась во Владивостоке — видео

28 июня 2023, 00:53
Фото: 1MI.

Суперъяхта Nord стоимостью 300 миллионов долларов пришвартовалась во Владивостоке

Сюжет
Судно
Суперъяхта Nord стоимостью 300 миллионов долларов пришвартовалась у морвокзала во Владивостоке. Местные жители уже успели полюбоваться на гений инженерной мысли.

Суперъяхта Nord длиной 142 метра вновь решила посетить Владивосток — до этого она швартовалась в дальневосточной столице в марте 2022 года — сообщают новые медиа. Это судно признано одним из самых больших во всем мире, а красота плавательного средства восхищает многих людей.

Некоторые местные жители уже успели оценить габариты судна и ее внешний вид. Насколько оно пришвартовалось у морвокзала — не уточняется.

Раньше транспортное средство ходило под флагом Каймановых островов, теперь же на нем развевается российский триколор.

Ранее «Восток-Медее» писало подробнее об этой яхте. Ее стоимость — это треть бюджета Приморского края за 2022 год.

Треть бюджета Приморского края стоит в порту Владивостока — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Перед днем города во Владивостоке отмывают памятники
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Судно#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика