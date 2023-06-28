Одна из самых больших яхт в мире пришвартовалась во Владивостоке — видео

Суперъяхта Nord длиной 142 метра вновь решила посетить Владивосток — до этого она швартовалась в дальневосточной столице в марте 2022 года — сообщают новые медиа. Это судно признано одним из самых больших во всем мире, а красота плавательного средства восхищает многих людей.