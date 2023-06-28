Одна из самых больших яхт в мире пришвартовалась во Владивостоке — видео

Posted 28 июня 2023, 00:53
Published 28 июня 2023, 00:53
Modified 28 июня 2023, 00:55
Updated 28 июня 2023, 00:55
Суперъяхта Nord длиной 142 метра вновь решила посетить Владивосток — до этого она швартовалась в дальневосточной столице в марте 2022 года — сообщают новые медиа. Это судно признано одним из самых больших во всем мире, а красота плавательного средства восхищает многих людей.
Некоторые местные жители уже успели оценить габариты судна и ее внешний вид. Насколько оно пришвартовалось у морвокзала — не уточняется.
Раньше транспортное средство ходило под флагом Каймановых островов, теперь же на нем развевается российский триколор.
Ранее «Восток-Медее» писало подробнее об этой яхте. Ее стоимость — это треть бюджета Приморского края за 2022 год.