Центр развития промышленности появится в Приморье

Posted 28 июня 2023, 01:43
Published 28 июня 2023, 01:43
Modified 28 июня 2023, 01:45
Updated 28 июня 2023, 01:45
Как напомнил и. о. председателя комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои, во время оглашения инвестиционного послания в декабре прошлого года Олег Кожемяко предложил создать на базе институтов развития Приморского края новую структуру, деятельность которой будет направлена на стимулирование роста промышленного сектора. В режиме «единого окна» такой центр должен заниматься сопровождением проектов промышленных инвесторов и поддержкой стартапов. Также к ключевым полномочиям центра отнесено создание инфраструктуры для развития промышленного производства, организация взаимодействия предприятий с образовательными и научными учреждениями края, продвижение промышленной продукции региона, создание кластерных цепочек (формировать кооперационные связи) и формирование предложений по новым мерам поддержки.
Планируется, что реализовывать эти и другие задачи центр развития промышленности будет в составе центра предпринимательства «Мой бизнес». Поэтому чтобы обеспечить законодательную основу деятельности нового структурного подразделения института развития, депутаты внесли дополнения в краевое законодательство в сфере промышленной политики. В частности, в перечень участников, предоставляющих меры стимулирования промышленного производства, включены организации, которые входят в инфраструктуру поддержки бизнеса.
В соответствии со статьей 5 закона «О промышленной политике в Приморском крае» промышленным предприятиям предоставляется финансовая и информационно-консультационная поддержка. Также они могут получить помощь в развитии кадрового потенциала, внешнеэкономической, научно-технической и инновационной деятельности. Отметим, что в настоящее время такая поддержка может оказываться представителям промышленного сектора государственным фондом развития промышленности Приморского края и региональным министерством промышленности и торговли.