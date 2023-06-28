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Posted 28 июня 2023, 01:43

Published 28 июня 2023, 01:43

Modified 28 июня 2023, 01:45

Updated 28 июня 2023, 01:45

Центр развития промышленности появится в Приморье

Центр развития промышленности появится в Приморье

28 июня 2023, 01:43
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Парламент
На июньской сессии приморского парламента депутаты дополнили перечень организаций, которые могут оказывать господдержку промышленным предприятиям края. Соответствующие изменения внесены в региональный закон о промышленной политике по инициативе главы Приморья.

Как напомнил и. о. председателя комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои, во время оглашения инвестиционного послания в декабре прошлого года Олег Кожемяко предложил создать на базе институтов развития Приморского края новую структуру, деятельность которой будет направлена на стимулирование роста промышленного сектора. В режиме «единого окна» такой центр должен заниматься сопровождением проектов промышленных инвесторов и поддержкой стартапов. Также к ключевым полномочиям центра отнесено создание инфраструктуры для развития промышленного производства, организация взаимодействия предприятий с образовательными и научными учреждениями края, продвижение промышленной продукции региона, создание кластерных цепочек (формировать кооперационные связи) и формирование предложений по новым мерам поддержки.

Планируется, что реализовывать эти и другие задачи центр развития промышленности будет в составе центра предпринимательства «Мой бизнес». Поэтому чтобы обеспечить законодательную основу деятельности нового структурного подразделения института развития, депутаты внесли дополнения в краевое законодательство в сфере промышленной политики. В частности, в перечень участников, предоставляющих меры стимулирования промышленного производства, включены организации, которые входят в инфраструктуру поддержки бизнеса.

В соответствии со статьей 5 закона «О промышленной политике в Приморском крае» промышленным предприятиям предоставляется финансовая и информационно-консультационная поддержка. Также они могут получить помощь в развитии кадрового потенциала, внешнеэкономической, научно-технической и инновационной деятельности. Отметим, что в настоящее время такая поддержка может оказываться представителям промышленного сектора государственным фондом развития промышленности Приморского края и региональным министерством промышленности и торговли.

#Новости#Законодательное собрание ПК#Депутаты#Парламент#Приморский край
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