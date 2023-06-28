Центр развития промышленности появится в Приморье

Как напомнил и. о. председателя комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои, во время оглашения инвестиционного послания в декабре прошлого года Олег Кожемяко предложил создать на базе институтов развития Приморского края новую структуру, деятельность которой будет направлена на стимулирование роста промышленного сектора. В режиме «единого окна» такой центр должен заниматься сопровождением проектов промышленных инвесторов и поддержкой стартапов. Также к ключевым полномочиям центра отнесено создание инфраструктуры для развития промышленного производства, организация взаимодействия предприятий с образовательными и научными учреждениями края, продвижение промышленной продукции региона, создание кластерных цепочек (формировать кооперационные связи) и формирование предложений по новым мерам поддержки.