Конечно, Вася, ну кто его не знает: шикарное граффити получит Владивосток

Как напоминает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», сейчас на краундфандинговой платформе идёт сбор средств на воплощение проекта в жизнь, а пока что завершилось голосование на тему, какой именно леопард будет изображён на граффити. В итоге абсолютное большинство голосов было отдано за Leo 34M он же Василий. И попросим без фамильярности!