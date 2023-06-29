Конечно, Вася, ну кто его не знает: шикарное граффити получит Владивосток

Posted 29 июня 2023, 05:59
Published 29 июня 2023, 05:59
Modified 29 июня 2023, 06:01
Updated 29 июня 2023, 06:01
Как напоминает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», сейчас на краундфандинговой платформе идёт сбор средств на воплощение проекта в жизнь, а пока что завершилось голосование на тему, какой именно леопард будет изображён на граффити. В итоге абсолютное большинство голосов было отдано за Leo 34M он же Василий. И попросим без фамильярности!
— Василий — один из самых известных пятнистых хищников нашего нацпарка, — рассказали в пресс-службе «Земли леопарда». — Именно он на протяжении многих лет чаще других попадает в объективы профессиональных фотографов дикой природы. Сейчас Василию около 10 лет. Несмотря на солидный для леопарда возраст Leo 34M ведет активный образ жизни, демонстрирует комфортное поведение здорового зверя. Его обширные владения в лесу богаты добычей.
Проект создания панно — граффити с изображением дальневосточного леопарда — во Владивостоке предложил художник Юрий Шишков, нацпарк его поддержал. Воплотится ли образ Василия (ну кто его не знает, так и хочется добавить) на панно — зависит, повторим, от успеха сбора средств. Цель проекта — привлечь внимание к проблемам сохранения природы и защиты животных. Размесится панно на верхней площадке набережной Спортивной гавани Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что у единственной самки леопарда в Уссурийском заповеднике теперь есть имя.