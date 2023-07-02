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Posted 2 июля 2023, 02:30

Published 2 июля 2023, 02:30

Modified 2 июля 2023, 02:32

Updated 2 июля 2023, 02:32

Губернатор Приморского края поздравил Владивосток с днём рождения

«Город у моря динамично развивается»: Олег Кожемяко пожелал Владивостоку успехов

2 июля 2023, 02:30
Фото: vostokmedia.com.

Губернатор Приморского края поздравил Владивосток с днём рождения

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Праздник
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко официально поздравил Владивосток с днём рождения. Глава Приморья назвал наш город одним из самых современных в России.

Олег Кожемяко отметил, как динамично развивается Владивосток, максимально используя свой потенциал; как много делает команда администрации краевого центра, чтобы наш город вписался в объявленный президентом России курс на Восток.

Глава Приморского края подчеркнул, что столица ДФО давно и уверенно подтвердила и свой статус культурной, молодёжной столицы на востоке России.

Также Олег Кожемяко в своём официальном поздравлении отметил, что главный ресурс, главная сила и залог успешного развития Владивостока в будущем — это его жители, которые всегда помогают друг другу и всемерно поддерживают своих земляков, сражающихся на СВО.

Полный текст поздравления губернатора Приморского края Олега Кожемяко со 163-летием Владивостока можно прочитать здесь.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Владивостока Константин Шестаков поздравил владивостокцев с днём рождения города.

Молодой и перспективный — Константин Шестаков поздравил Владивосток с днём рождения
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#Новости#Владивосток#День города#Праздник#Олег Кожемяко#Приморский край#Город
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