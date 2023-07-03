Писатели и поэты Владивостока стали лауреатами литературного конкурса

Posted 3 июля 2023, 04:01
Published 3 июля 2023, 04:01
Modified 3 июля 2023, 05:36
Updated 3 июля 2023, 05:36
Городской конкурс, организованный администрацией Владивостока, был приурочен к 163-й годовщине со дня основания дальневосточной столицы.
Традиционный конкурс был объявлен 3 мая. Это литературное событие собрало 199 работ от 58 авторов. Конкурс по праву можно назвать международным, так как за звание лауреата кроме жителей Приморья поборолись и авторы из Китая. В состав жюри вошли представители ДВФУ, Забайкальского государственного и Благовещенского педагогического университетов, Института иностранных языков Чаньчуньского университета, историки и другие специалисты.
1 июля участников конкурса собрала Приморская государственная картинная галерея, именно здесь прошло награждение авторов лучших работ. На церемонии награждения объявлены лауреаты конкурса.
В возрастной категории 7-13 лет лауреатом I степени стала Мария Литовченко.
В возрастной категории 14-35 лет в номинации «Малая проза»: лауреат I степени — Софья Меньшикова; лауреат II степени — Алена Строителева; лауреат III степени — Ксения Мальцева.
В возрастной категории 14-35 лет в номинации «Поэзия»: лауреат I степени — Софья Кучина; лауреат II степени — Шэнь Цань.
В возрастной категории 14-35 лет в номинации «Творческое исполнение произведения» лауреатом I степени стала Ксения Богданова;
В возрастной категории 35 лет и старше в номинации «Малая проза»: лауреат I степени — Никита Смирнов; лауреат II степени — Антонина Бабич; лауреат III степени — Яна-Виктория Денисова.
В возрастной категории 35 лет и старше номинации «Поэзия»: лауреат I степени — Людмила Бугаева; лауреат II степени — Алла Мачтакова; лауреатом III степени — Елена Ханова.
В возрастной категории 35 лет и старше в номинации «Творческое исполнение произведения»: лауреат I степени — Лариса Катаева; лауреат II степени — Тамара Мутовчийская.
Завершилось мероприятие литературным вечером, где лауреаты конкурса и поэты объединения «Голос Логоса» прочитали свои произведения. В управлении по делам молодежи администрации Владивостока уточнили, что конкурс планируется и в следующем году.