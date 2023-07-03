Писатели и поэты Владивостока стали лауреатами литературного конкурса

Традиционный конкурс был объявлен 3 мая. Это литературное событие собрало 199 работ от 58 авторов. Конкурс по праву можно назвать международным, так как за звание лауреата кроме жителей Приморья поборолись и авторы из Китая. В состав жюри вошли представители ДВФУ, Забайкальского государственного и Благовещенского педагогического университетов, Института иностранных языков Чаньчуньского университета, историки и другие специалисты.