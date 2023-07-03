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Posted 3 июля 2023, 05:57

Published 3 июля 2023, 05:57

Modified 3 июля 2023, 05:59

Updated 3 июля 2023, 05:59

«Торговать лицом»: на что готовы жители Владивостока ради еды?

«Торговать лицом»: на что готовы жители Владивостока ради еды?

3 июля 2023, 05:57
Фото: Midjourney.
Сюжет
Опрос
Жители Владивостока неохотно пользуются биометрией для оплаты покупок в магазине — сообщает аналитический отдел сервиса по поиску работы Superjob. При этом женщины лояльнее подходят к этому вопросу, нежели мужчины.

Местные жители не готовы использовать свои биометрические данные — например, улыбаться на камеру — чтобы оплачивать продукты в супермаркетах и совершать другие финансовые операции. Всего 2 из 10 респондентов согласны пользоваться новым видом оплаты — это лишь 8% от всего количества опрошенных. Такие результаты дал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом оставшиеся 8 граждан (84%) не хотят «торговать лицом» — они не хотят, чтобы их личные данные обрабатывались ради покупок в супермаркете. Основной причиной отказа является неуверенность в защите банковского счета. Респонденты также боятся случайно оплатить чужие товары, мимолетно улыбнувшись.

Мужчины особенно противятся такой идее — женщины относятся к вопросу терпимее (87% против 82%). Отмечается, что больше всего противников использования биометрии для банковских транзакций находятся в возрастной группе от 35 до 44 лет (85%).

Ранее «Восток-Медиа» писало, что русских туристов могут «кидать на деньги» в Китае.

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#Новости#Экономика#Владивосток#Опрос#Приморский край
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