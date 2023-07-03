«Торговать лицом»: на что готовы жители Владивостока ради еды?

Posted 3 июля 2023, 05:57
Published 3 июля 2023, 05:57
Modified 3 июля 2023, 05:59
Updated 3 июля 2023, 05:59
Местные жители не готовы использовать свои биометрические данные — например, улыбаться на камеру — чтобы оплачивать продукты в супермаркетах и совершать другие финансовые операции. Всего 2 из 10 респондентов согласны пользоваться новым видом оплаты — это лишь 8% от всего количества опрошенных. Такие результаты дал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.
При этом оставшиеся 8 граждан (84%) не хотят «торговать лицом» — они не хотят, чтобы их личные данные обрабатывались ради покупок в супермаркете. Основной причиной отказа является неуверенность в защите банковского счета. Респонденты также боятся случайно оплатить чужие товары, мимолетно улыбнувшись.
Мужчины особенно противятся такой идее — женщины относятся к вопросу терпимее (87% против 82%). Отмечается, что больше всего противников использования биометрии для банковских транзакций находятся в возрастной группе от 35 до 44 лет (85%).
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