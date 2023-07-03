«Торговать лицом»: на что готовы жители Владивостока ради еды?

Местные жители не готовы использовать свои биометрические данные — например, улыбаться на камеру — чтобы оплачивать продукты в супермаркетах и совершать другие финансовые операции. Всего 2 из 10 респондентов согласны пользоваться новым видом оплаты — это лишь 8% от всего количества опрошенных. Такие результаты дал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.