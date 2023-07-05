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Posted 5 июля 2023, 02:29

Published 5 июля 2023, 02:29

Modified 5 июля 2023, 02:31

Updated 5 июля 2023, 02:31

Городские службы «реанимируют» покалеченные вандалами остановки во Владивостоке

5 июля 2023, 02:29
Сюжет
Происшествие
С зоны разгромленных во Владивостоке остановок убрали стёкла. Городские службы уже приводят в порядок повреждённые хулиганами места.

Руководитель «Содержание городских территорий» (СГТ) Николай Насонов рассказал корреспонденту «Восток-Медиа», что уборка на «пострадавших» местах уже началась.

«В первую очередь это надо убрать, чтобы никто не поранился. Стекла уже убраны. Дальше прорабатываются размеры этих стёкол. Выезжает замерщик. Это же не простое стекло, которое поехал и купил, организуются замеры, происходит закуп, приходит партия и только тогда мы меняем эти стёкла», — отметил Николай Насонов.

Точного срока окончания работ пока не называют, но в скором времени остановки должны привести в порядок. Во всяком случае, там уже стало безопасно с точки зрения отсутствия стекла.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком погроме на остановках.

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