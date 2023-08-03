Назад в прошлое: как выглядели улицы Владивостока больше 10 лет назад — фото

Posted 3 августа 2023, 09:15
Published 3 августа 2023, 09:15
Modified 30 ноября, 00:09
Updated 30 ноября, 00:09
Сегодня Владивосток можно считать практически мегаполисом, несмотря на то, что он даже не миллионник. Всего лишь за десять с лишним лет город изменился до неузнаваемости. Там, где раньше были переулки с частными домами, напоминающими сельские окрестности — теперь настоящая городская инфраструктура в виде высоток и красивых благоустроенных улиц.
Тогда практически не было торговых центров и жилых комплексов, которые сейчас можно увидеть чуть ли не на каждом углу. А если и были, то выглядели они не так хорошо, как сейчас.
Но всё это было не так давно, как может показаться.
Вот сейчас, стоит пройтись по тому же Чуркину, чтобы вспомнить, как он выглядел раньше. Несладкая жизнь тогда была у людей: в центр ездили по 1,5-2 часа, постоянно пропихиваясь через огромный затор на улице спортивной. Да и никакого Мариинского театра, который стал одним из маяков для туристов во Владивостоке, еще не было. А «Калина Молл». Какая ещё Молл? Гастроном круглосуточный — это помним.
Но даже несмотря на все эти, как сейчас может показаться, минусы, те улицы всё равно родные и любимые для многих жителей Владивостока.
Воспоминания о том, как было раньше в том или ином районе, сравнятся с моментом возвращения к бабушке в деревню и когда она угощает своим пирогом. У которого простой рецепт, но его вкус не сравнится с десертами лучших ресторанов мира. Он особенный и родной. Так же и со старым Владивостоком. Многие до сих пор хранят тёплые воспоминания о нём в глубине души.
«Восток-Медиа» при помощи сервиса «Яндекс.Карты» отправляется в прошлое, чтобы окунуться в море ностальгии и поделиться этим прекрасным чувством с вами. Пристегните ремни, ведь мы отправляемся прямиком в 2010 год.
Раз уж мы уже упомянули Чуркин, то давайте с него и начнём наше мини-путешествие во времени. Уверены, что всем первым делом интересно посмотреть, что было на месте моста. Не будем вас томить.
На месте, откуда сейчас можно увидеть гладко выстриженный зелёный газон, аккуратные тропинки и величественный «Золотой мост», раньше лишь виднелась дорожка, изношенная временем, несколько полулысых деревьев, трава, проросшая вдоль всей обочины, одинокий красный гараж и несколько машин за серебряным забором.
Настоящий сельский переулок — иначе и не скажешь. Если кому-то показать этот снимок, не говоря о том, что за место тут изображено, то вряд ли даже кореные жители Владивостока догадаются, какую улицу показывают им прямо сейчас.
Немножко развернувшись, мы можем с вами увидеть Мариинский театр, ставший культурным маяком как для туристов, так и для жителей Владивостока. Но что было на его месте 13 лет назад?
Там не было ничего. Землю только начали разрывать, подготавливая территорию к будущим работам. Позади слегка виднеются старые, деревянные дома и 25-этажка, которая в то время была самым «люксовым» и высоким зданием на Чуркине.
А что там с «Калиной Молл» — местом, где сейчас сконцентрированы все самые популярные магазины в городе, в которых одеваются все модные жители?
Но с открытием этот район стал самым популярным местечком во всём городе, заставляя даже сливки общества из Центра приезжать в микрорайон Чуркин.
Все знают, что Нейбута сейчас — это Родина новостроев. Дома там практически стоят впритык, заставляя людей ходить по улицам чуть ли не строем, ведь иначе и не получится. Но было ли так всегда? Нет.
Когда-то Нейбута был таким:
Кто бы вспомнил, что когда-то на месте, где сейчас проживают тысячи людей, было видно только простирающийся горизонт, на котором мелькали три столба дыма и пара, выходящих из труб на Тихой.
Хоть многие и жалуются, что теперь на Нейбута ступить негде. Это явно лучше, чем там был бы пустырь.
Центр Владивостока — исторически важное место для города, которое не меняется много лет, а лишь поддерживается в надлежащем состоянии.
Здания, построенные еще в прошлом веке, пытаются сохранить в целости так долго, сколько это будет возможным. Всё потому что никакая новостройка или полностью стеклянное, современное и красивое по современным стандартам здание не превзойдёт эти творения искусства.
Однако всё равно несколько изменений в центре появилось:
Например, на месте большого, современного здания, в котором сейчас располагается знаменитое караоке, раньше стояло относительно небольшое кирпичное сооружение. Местные помнят в его дворике кофейню «Вишнёвый сад».
В остальном, центр остался прежним. И это хорошо. Потому что именно за его «первозданный» вид мы его любим.
Улицы Некрасовская и Гоголя являются сегодня самыми популярными среди автомобилистов, ведь через них можно попасть во все районы города.
Впереди — мост и Чуркин, сзади — Первая и Вторая речка, справа — Центр, а слева — Нейбута и Тихая.
Именно поэтому сейчас все знают, как выглядят эти улицы — каждый по ним проезжал в нужном направлении. Но что с ними было 13 лет назад?
Дорогая, ведущая к «Золотому мосту», сильно изменилась, как и её окрестности.
А ТЦ «Море» на Некрасовской просто не существовал:
Вместо него не стояло даже маленького здания с магазинчиком «24 часа» — просто ни-че-го. Зато, какой тогда был вид. В целом, сильных изменений улица не претерпела.
Да, один из самых густонаселённых районов раньше просто не существовал. На место многоэтажек росли деревья и трава.
Эти дома располагаются на улице Адмирала Горшкова, однако ещё даже ни в 2010, ни в 2015 году на их месте ничего не было. А только рос бурьян и какие-то деревья.
И ещё одного популярного сегодня ТРК «Седанка-Сити» в 2010 году не было в помине:
Как и в прошлых случаях на месте огромного здания, вмещающего в себя десятки магазинов, стоянку и фудкорты, были одни лишь деревья.
В 2015 году у ТЦ не было дополнительной секции. И по картам видно, что её начали строить только в 2019 году. Это владельцы, видимо поняли, что комплекс пользуется спросом и нужно достраивать парковку.
А сзади «Седанка-Сити» тоже не так давно появился большой жилой дом. Его возвели всего за каких-то пару лет.
Раз уж мы добрались до самого конца Владивостока (дальше осталось только Трудовое), то предлагаем на этом и завершить наше небольшое путешествие во времени.
Надеемся, что вы вместе с нами пустили горькую слезу ностальгии, посмотрев на старый и любимый Владивосток. Хоть в нём почти ничего не было для комфортного существования, но мы всё равно с радостью жили тут и радовались.
Важно сказать, что на этом благоустройство Владивостока не остановилось. Город продолжает развиваться каждый день. И его ждёт большое будущее, в которое мы примерно можем подсмотреть уже сегодня.
Все планы по обновлению столицы ДФО на ближайшее время представили в мастер-плане на ВЭФ в 2022 году.
А вы уже ждёте, когда мы будем жить в ещё более улучшенном Владивостоке?