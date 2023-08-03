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Posted 3 августа 2023, 09:15

Published 3 августа 2023, 09:15

Modified 30 ноября, 00:09

Updated 30 ноября, 00:09

Назад в прошлое: как выглядели улицы Владивостока больше 10 лет назад — фото

Назад в прошлое: как выглядели улицы Владивостока больше 10 лет назад — фото

3 августа 2023, 09:15
Фото: vostokmedia.com.
Владивосток за последние годы претерпел огромные изменения. Многие и позабыли, как выглядел город до появления мостов, популярных торговых центров и новостроек. Но это исправимо. «Восток-Медиа» отправляется прямиком в прошлое, чтобы вместе с вами прогулять по старым улицам столицы ДФО.

Сегодня Владивосток можно считать практически мегаполисом, несмотря на то, что он даже не миллионник. Всего лишь за десять с лишним лет город изменился до неузнаваемости. Там, где раньше были переулки с частными домами, напоминающими сельские окрестности — теперь настоящая городская инфраструктура в виде высоток и красивых благоустроенных улиц.

Тогда практически не было торговых центров и жилых комплексов, которые сейчас можно увидеть чуть ли не на каждом углу. А если и были, то выглядели они не так хорошо, как сейчас.

Но всё это было не так давно, как может показаться.

Вот сейчас, стоит пройтись по тому же Чуркину, чтобы вспомнить, как он выглядел раньше. Несладкая жизнь тогда была у людей: в центр ездили по 1,5-2 часа, постоянно пропихиваясь через огромный затор на улице спортивной. Да и никакого Мариинского театра, который стал одним из маяков для туристов во Владивостоке, еще не было. А «Калина Молл». Какая ещё Молл? Гастроном круглосуточный — это помним.

Но даже несмотря на все эти, как сейчас может показаться, минусы, те улицы всё равно родные и любимые для многих жителей Владивостока.

Воспоминания о том, как было раньше в том или ином районе, сравнятся с моментом возвращения к бабушке в деревню и когда она угощает своим пирогом. У которого простой рецепт, но его вкус не сравнится с десертами лучших ресторанов мира. Он особенный и родной. Так же и со старым Владивостоком. Многие до сих пор хранят тёплые воспоминания о нём в глубине души.

«Восток-Медиа» при помощи сервиса «Яндекс.Карты» отправляется в прошлое, чтобы окунуться в море ностальгии и поделиться этим прекрасным чувством с вами. Пристегните ремни, ведь мы отправляемся прямиком в 2010 год.

Чуркин: что будет, если убрать три главных объекта района?

Раз уж мы уже упомянули Чуркин, то давайте с него и начнём наше мини-путешествие во времени. Уверены, что всем первым делом интересно посмотреть, что было на месте моста. Не будем вас томить.

Золотой мост 2021Золотой мост 2021
Золотой мост 2010Золотой мост 2010
Золотой мост 2021. Фото: yandex.ru

На месте, откуда сейчас можно увидеть гладко выстриженный зелёный газон, аккуратные тропинки и величественный «Золотой мост», раньше лишь виднелась дорожка, изношенная временем, несколько полулысых деревьев, трава, проросшая вдоль всей обочины, одинокий красный гараж и несколько машин за серебряным забором.

Настоящий сельский переулок — иначе и не скажешь. Если кому-то показать этот снимок, не говоря о том, что за место тут изображено, то вряд ли даже кореные жители Владивостока догадаются, какую улицу показывают им прямо сейчас.

Немножко развернувшись, мы можем с вами увидеть Мариинский театр, ставший культурным маяком как для туристов, так и для жителей Владивостока. Но что было на его месте 13 лет назад?

Маринский театр 2021Маринский театр 2021
Маринский театр 2010Маринский театр 2010
Маринский театр 2021. Фото: yandex.ru

Там не было ничего. Землю только начали разрывать, подготавливая территорию к будущим работам. Позади слегка виднеются старые, деревянные дома и 25-этажка, которая в то время была самым «люксовым» и высоким зданием на Чуркине.

А что там с «Калиной Молл» — местом, где сейчас сконцентрированы все самые популярные магазины в городе, в которых одеваются все модные жители?

Калина Молл 2021Калина Молл 2021
Калина Молл 2017Калина Молл 2017
Калина Молл 2015Калина Молл 2015
Калина Молл 2010Калина Молл 2010
Калина Молл 2021. Фото: yandex.ru

Там был лишь серый бетонный забор и деревья. И в отличии от моста и театра — ТРК «Калина Молл» появился гораздо позже, только в 2018 году. На снимках можно проследить, что в 2015 там ничего не изменилось, и только в 2017 на его месте можно увидеть каркас здания.

Но с открытием этот район стал самым популярным местечком во всём городе, заставляя даже сливки общества из Центра приезжать в микрорайон Чуркин.

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Нейбута: как выглядел район без новостроек?

Все знают, что Нейбута сейчас — это Родина новостроев. Дома там практически стоят впритык, заставляя людей ходить по улицам чуть ли не строем, ведь иначе и не получится. Но было ли так всегда? Нет.

Когда-то Нейбута был таким:

Нейбута 2022Нейбута 2022
Нейбута 2010Нейбута 2010
Нейбута 2022. Фото: yandex.ru

Кто бы вспомнил, что когда-то на месте, где сейчас проживают тысячи людей, было видно только простирающийся горизонт, на котором мелькали три столба дыма и пара, выходящих из труб на Тихой.

Хоть многие и жалуются, что теперь на Нейбута ступить негде. Это явно лучше, чем там был бы пустырь.

Центр: как поменялось сердце Владивостока?

Центр Владивостока — исторически важное место для города, которое не меняется много лет, а лишь поддерживается в надлежащем состоянии.

Здания, построенные еще в прошлом веке, пытаются сохранить в целости так долго, сколько это будет возможным. Всё потому что никакая новостройка или полностью стеклянное, современное и красивое по современным стандартам здание не превзойдёт эти творения искусства.

Однако всё равно несколько изменений в центре появилось:

Лаффа 2021Лаффа 2021
Не Лаффа 2010Не Лаффа 2010
Лаффа 2021. Фото: yandex.ru

Например, на месте большого, современного здания, в котором сейчас располагается знаменитое караоке, раньше стояло относительно небольшое кирпичное сооружение. Местные помнят в его дворике кофейню «Вишнёвый сад».

Динамо 2021Динамо 2021
Динамо 2010Динамо 2010
Динамо 2021. Фото: yandex.ru

А вот стадион «Динамо». За всё время на нём обновили вывеску, сделав буквы покрупнее, и покрасили стену в синий цвет, который смотрится свежее тусклого розового, что был в 2010 году.

SkyCity 2021SkyCity 2021
Не SkyCity 2021Не SkyCity 2021
SkyCity 2021. Фото: yandex.ru

На улице Алеутской появился стеклянный, величественный бизнес-центр SkyCity, который хорошо вписался в архитектуру улицы.

В остальном, центр остался прежним. И это хорошо. Потому что именно за его «первозданный» вид мы его любим.

Некрасовская — Гоголя: кто-то помнит их такими?

Улицы Некрасовская и Гоголя являются сегодня самыми популярными среди автомобилистов, ведь через них можно попасть во все районы города.

Впереди — мост и Чуркин, сзади — Первая и Вторая речка, справа — Центр, а слева — Нейбута и Тихая.

Именно поэтому сейчас все знают, как выглядят эти улицы — каждый по ним проезжал в нужном направлении. Но что с ними было 13 лет назад?

Гоголя 2021Гоголя 2021
Гоголя 2010Гоголя 2010
Гоголя 2021Гоголя 2021
Гоголя 2010Гоголя 2010
Гоголя 2021. Фото: yandex.ru

Дорогая, ведущая к «Золотому мосту», сильно изменилась, как и её окрестности.

Вместо двух полос — стало три, что облегчило движение. Вокруг появилось множество новых, современных зданий, на сопке виднеется высокий жилой комплекс.

А ТЦ «Море» на Некрасовской просто не существовал:

ТЦ "Море" 2022ТЦ "Море" 2022
Просто Некрасовская улицаПросто Некрасовская улица
ТЦ "Море" 2022. Фото: yandex.ru

Вместо него не стояло даже маленького здания с магазинчиком «24 часа» — просто ни-че-го. Зато, какой тогда был вид. В целом, сильных изменений улица не претерпела.

Снеговая падь: вместо домов — лес?

Да, один из самых густонаселённых районов раньше просто не существовал. На место многоэтажек росли деревья и трава.

улица Адмирала Горшкова 2022улица Адмирала Горшкова 2022
Адмирала Горшкова 2015Адмирала Горшкова 2015
улица Адмирала Горшкова 2022. Фото: yandex.ru

Эти дома располагаются на улице Адмирала Горшкова, однако ещё даже ни в 2010, ни в 2015 году на их месте ничего не было. А только рос бурьян и какие-то деревья.

Седанка-Сити: что это вообще?

И ещё одного популярного сегодня ТРК «Седанка-Сити» в 2010 году не было в помине:

"Седанка-Сити" 2022"Седанка-Сити" 2022
«Седанка — Сити» 2010«Седанка — Сити» 2010
"Седанка-Сити" 2022. Фото: yandex.ru

Как и в прошлых случаях на месте огромного здания, вмещающего в себя десятки магазинов, стоянку и фудкорты, были одни лишь деревья.

Кстати, даже когда «Седанка-Сити» появился — он не сразу был таким, каким мы его привыкли видеть сегодня.

"Седанка-Сити" 2015"Седанка-Сити" 2015
«Седанка-Сити» 2019«Седанка-Сити» 2019
"Седанка-Сити" 2015. Фото: yandex.ru

В 2015 году у ТЦ не было дополнительной секции. И по картам видно, что её начали строить только в 2019 году. Это владельцы, видимо поняли, что комплекс пользуется спросом и нужно достраивать парковку.

А сзади «Седанка-Сити» тоже не так давно появился большой жилой дом. Его возвели всего за каких-то пару лет.

И это не все — Владивосток ждёт большое будущее!

Раз уж мы добрались до самого конца Владивостока (дальше осталось только Трудовое), то предлагаем на этом и завершить наше небольшое путешествие во времени.

Надеемся, что вы вместе с нами пустили горькую слезу ностальгии, посмотрев на старый и любимый Владивосток. Хоть в нём почти ничего не было для комфортного существования, но мы всё равно с радостью жили тут и радовались.

Важно сказать, что на этом благоустройство Владивостока не остановилось. Город продолжает развиваться каждый день. И его ждёт большое будущее, в которое мы примерно можем подсмотреть уже сегодня.

Все планы по обновлению столицы ДФО на ближайшее время представили в мастер-плане на ВЭФ в 2022 году.

Мастер-план Владивостока в деталях представили на ВЭФ
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А вы уже ждёте, когда мы будем жить в ещё более улучшенном Владивостоке?

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