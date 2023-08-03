Назад в прошлое: как выглядели улицы Владивостока больше 10 лет назад — фото

Воспоминания о том, как было раньше в том или ином районе, сравнятся с моментом возвращения к бабушке в деревню и когда она угощает своим пирогом. У которого простой рецепт, но его вкус не сравнится с десертами лучших ресторанов мира. Он особенный и родной. Так же и со старым Владивостоком. Многие до сих пор хранят тёплые воспоминания о нём в глубине души.