В Приморье отказываются от использования пластика

Posted 3 октября 2023, 02:09
Published 3 октября 2023, 02:09
Modified 3 октября 2023, 02:11
Updated 3 октября 2023, 02:11
С пластиковой посудой начали бороться в Приморском крае. Серьезные ограничения на ее использование начали действовать с 1 октября 2023 года. Об этом сообщает администрация Партизанского муниципального округа.
По данным пресс-службы администрации, пластик попал под запрет на культурно-массовых, спортивных и общественно-значимых мероприятий, которые будут проводиться в Приморье. Вместо него организаторам предлагают использовать биоразлагаемую посуду. Она имеет несомненный плюс — может разлагаться.
Такие же ограничения касаются учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, сетей общественного питания. Партизанские чиновники отмечают, что использование пластиковой посуды приводит к захламлению и загрязнению окружающей среды. Главный недостаток — пластик разлагается в течение столетий. А при его сжигании выделяются токсичные вещества, которые способны вызвать отравление.