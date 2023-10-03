В Приморье отказываются от использования пластика

Такие же ограничения касаются учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, сетей общественного питания. Партизанские чиновники отмечают, что использование пластиковой посуды приводит к захламлению и загрязнению окружающей среды. Главный недостаток — пластик разлагается в течение столетий. А при его сжигании выделяются токсичные вещества, которые способны вызвать отравление.