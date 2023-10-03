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Posted 3 октября 2023, 02:09

Published 3 октября 2023, 02:09

Modified 3 октября 2023, 02:11

Updated 3 октября 2023, 02:11

В Приморском крае запретили использовать пластик на массовых событиях

В Приморье отказываются от использования пластика

3 октября 2023, 02:09
Фото: 1MI

В Приморском крае запретили использовать пластик на массовых событиях

Сюжет
Экология
С 1 октября на территории Приморья действуют ограничения по использованию пластиковой посуды. Ее запрещено использовать на культурно-массовых и спортивных мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации Партизанского муниципального района.
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С пластиковой посудой начали бороться в Приморском крае. Серьезные ограничения на ее использование начали действовать с 1 октября 2023 года. Об этом сообщает администрация Партизанского муниципального округа.

По данным пресс-службы администрации, пластик попал под запрет на культурно-массовых, спортивных и общественно-значимых мероприятий, которые будут проводиться в Приморье. Вместо него организаторам предлагают использовать биоразлагаемую посуду. Она имеет несомненный плюс — может разлагаться.

Такие же ограничения касаются учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы, сетей общественного питания. Партизанские чиновники отмечают, что использование пластиковой посуды приводит к захламлению и загрязнению окружающей среды. Главный недостаток — пластик разлагается в течение столетий. А при его сжигании выделяются токсичные вещества, которые способны вызвать отравление.

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