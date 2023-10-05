Гендиректор «ТГК-14» проверил ход строительства новой насосной станции в Стеклозаводе

Posted 5 октября 2023, 09:31
Published 5 октября 2023, 09:31
Modified 5 октября 2023, 09:33
Updated 5 октября 2023, 09:33
Алексей Какаулин осмотрел возведённое здание, монтаж трубопроводов внутри насосной станции. Особое внимание он уделил установке нового оборудования. ПНС будет оснащена 7-ю современными насосами с электродвигателями.
— Вводимая новая насосная станция будет одним из ключевых объектов в системе теплоснабжения микрорайона, она позволит обеспечить надежную тепловую нагрузку существующих потребителей микрорайона Стеклозавод, — отметил Алексей Какаулин. — В перспективе этот стратегический объект сможет обслуживать и строящиеся площадки.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что строительство нового объекта системы теплоснабжения микрорайона Стеклозавод стартовало в феврале 2023 года в рамках проекта по реконструкции системы теплоснабжения микрорайона с закрытием неэффективных котельных. Потребителей подключат к централизованному теплоснабжению от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Общая производительность новой подкачивающей насосной станции составит 600 м3/ч. На объекте также будет смонтирована современная автоматическая система управления технологическим процессом, которая в дальнейшем позволит управлять оборудованием дистанционно. Срок завершения строительства с учетом пуско-наладочных работ запланирован на ноябрь.
В рамках проекта в микрорайоне Стеклозавод реконструировано более 5 км тепловой магистрали, а от ТЭЦ-1 к поселку построено 11 километров нового трубопровода, возведена новая подкачивающая насосная станция. Важнейший проект реализуется совместно с органами государственной власти региона и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Перевод потребителей на централизованное отопление позволит закрыть мазутные и угольные котельные микрорайона, негативно влияющие на экологическую обстановку в городе. Даже закрытие четырёх угольных котельных должно заметно оздоровить атмосферу в пригороде столицы Бурятии.