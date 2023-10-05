Гендиректор «ТГК-14» проверил ход строительства новой насосной станции в Стеклозаводе

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что строительство нового объекта системы теплоснабжения микрорайона Стеклозавод стартовало в феврале 2023 года в рамках проекта по реконструкции системы теплоснабжения микрорайона с закрытием неэффективных котельных. Потребителей подключат к централизованному теплоснабжению от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Общая производительность новой подкачивающей насосной станции составит 600 м3/ч. На объекте также будет смонтирована современная автоматическая система управления технологическим процессом, которая в дальнейшем позволит управлять оборудованием дистанционно. Срок завершения строительства с учетом пуско-наладочных работ запланирован на ноябрь.